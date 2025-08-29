Ticaret Bakanlığı ekipleri okul ürünleri denetiminde

Ticaret Bakanlığı ekipleri, 2025-2026 eğitim ve öğretim yılı öncesinde kırtasiye ve okul ürünlerine yönelik denetimlerini sürdürüyor.

Bakanlığa bağlı ekipler, 8 Eylül'de başlayacak yeni eğitim-öğretim yılı öncesi, kırtasiye ve okul ürünlerine yönelik eş zamanlı denetimler gerçekleştirdi.

ÜRÜN GÜVENLİĞİ MERCEKTE

Bu kapsamda Ankara'da da bir kırtasiyeye giden ekipler, fiyat ve ürün etiketleri ile ürün güvenliğine yönelik denetim yaptı.

KALEM, SİLGİ, DEFTER VE ÇANTA ETİKETLERİNE BAKILDI

Ekipler, öğrenciler tarafından yoğun olarak kullanılan kalem, silgi, defter ve çanta gibi ürünlerin etiketini inceledi. Ayrıca etiket ve kasa fiyatları arasında fark olup olmadığı kontrol edildi.

FİYAT DEĞİŞİM TARİHİNE BAKILDI

Ankara İl Ticaret Müdürlüğü ekipleri, denetimler kapsamında fiyat, menşe, fiyat değişim tarihini kontrol ettiklerini bildirdi.

KURALLARA AYKIRI ÜRÜNLERE CEZA

Ürün Türkiye'de üretildiyse yerli üretim logosunun olup olmadığını incelediklerini belirten ekipler, kriterleri karşılamayan ve kurallara aykırı ürünler için tutanak tutulduğunu, Bakanlık tarafından da ürün başına ceza uygulandığını kaydetti.