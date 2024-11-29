Ticaret Bakanlığı gümrüklerde altın kaçakçılığına geçit verilmediğini açıkladı

AA

Ticaret Bakanlığı, kaçakçılık ve yasa dışı ticari faaliyetlerle mücadele hakkında bilgi verdi.

Açıklamada, farklı mecralarda yer alan gerçek dışı iddiaların, Türkiye çapında kaçakçılığa karşı büyük başarılar elde eden Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü personelinin emeklerine yapılan bir saygısızlık olduğu vurgulandı.

Bakanlığın sosyal medya hesabı X'ten, bir gazetenin, İstanbul Havalimanı Gümrük Müdürlüğünü hedef alan ve gerçek dışı bilgi içeren haberinde gündeme getirdiği "pirinç levhaların yolda altın levhalarla değiştirildiği" iddiası üzerine yazılı açıklama yapıldı.

"ALGI OPERASYONU"

Söz konusu haberin maksatlı, karalayıcı ve Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü'nün kaçakçılık ve yasa dışı ticari faaliyetlere karşı ülke çapında yürüttüğü kararlı mücadeleyi zedeleyici bir algı operasyonu olduğu bildirilen açıklamada, Ticaret Bakanlığı olarak gümrüklerdeki kaçakçılık ve yasa dışı ticari faaliyetlere karşı mücadelenin kararlılıkla sürdüğü vurgulandı.

"BİRÇOK YASA DIŞI OLAY ÖNLENDİ"

Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğünün, şimdiye kadar ülke çapında uyuşturucu, tütün mamulleri, akaryakıt, değerli maden, elektrik elektronik, gıda ve tıbbi malzemeler başta olmak üzere birçok yasa dışı ticaret eylemine karşı geniş çaplı operasyonlar yürüttüğüne işaret edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

1 Haziran 2023 tarihinden 28 Kasım 2024 tarihine kadar geçen sürede tespit edilen 9 bin 953 farklı olayda 66 milyar 19 milyon lira değerinde yasa dışı ticari faaliyet engellenmiştir. Bu olayların 481'i değerli madenlerle ilgili yasa dışı ticari faaliyet olup toplam değeri 3 milyar 741 milyon liradır. Son 18 aylık sürede yüzde 76 artış oranıyla bin 705 farklı olayda 30 ton 210 kilogram ağırlığında, yaklaşık 33,5 milyar lira değerinde uyuşturucu yakalaması gerçekleştirilmiştir. 33,5 milyar liralık uyuşturucu yakalaması, tam yüzde 331 oranında bir artışa denk gelmektedir.

"GÜMRÜKLERDE MÜCADELE ARTARAK SÜRÜYOR"

Gümrüklerde tesis edilen modern yöntem ve teknik altyapı sayesinde kaçakçılık ve yasa dışı ticarete karşı mücadelenin son 18 ayda artarak sürdüğü vurgulanan açıklamada şu ifadelere yer verildi: