Ticaret Bakanlığı haksız fiyat artışı yapan 17 un firmasına idari soruşturma açtı

DHA

Ticaret Bakanlığı, tüketiciye fahiş fiyatla gıda ürünü sunan işletmelere yönelik faaliyetlerine ekmeklik un fabrikalarını denetleyerek devam etti.

Piyasa dengesini bozmaya yönelik faaliyetlerde bulunanlara karşı denetimleri titizlikle sürdürdüklerini belirten Ticaret Bakanlığı, ülke genelinde temel tüketim maddelerinden biri olan ekmeklik unun fiyatlarında yaşanan dalgalanmaları inceledi.

11 İLDE 21 UN FABRİKASI DENETLENDİ

Amasya, Ankara, Balıkesir, Çorum, Edirne, Eskişehir, Konya, Nevşehir, Rize, Samsun ve Trabzon olmak üzere toplam 11 farklı ilde faaliyet gösteren 21 un fabrikasında yapılan 50 kilogramlık ekmeklik un fiyatları denetimleri sonucunda, Ticaret İl Müdürlükleri tarafından 17 firmanın piyasa düzenlemelerine aykırı olarak fiyat artışı gerçekleştirdiği tespit edildi.

EKMEKLİK UNDA KAPSAMLI ARAŞTIRMA

Ticaret Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

Ticaret Bakanlığı olarak, tüketicilerin ekonomik çıkarlarını korumak ve piyasada adil fiyat mekanizmalarının oluşumunu sağlamak amacıyla, özellikle temel gıda ürünleri başta olmak üzere fiyat değişimlerini titizlikle takip etmekteyiz. Bu kapsamda, ülke genelinde temel tüketim maddelerinden biri olan ekmeklik unun fiyatlarında yaşanan dalgalanmaları incelemek ve piyasa düzenlemelerine aykırı durumları tespit etmek üzere kapsamlı denetimler yapılmıştır.

"17 FİRMA FİYAT ARTIRDI"

Amasya, Ankara, Balıkesir, Çorum, Edirne, Eskişehir, Konya, Nevşehir, Rize, Samsun ve Trabzon olmak üzere toplam 11 farklı ilde faaliyet gösteren 21 un fabrikasında yapılan 50 kilogramlık ekmeklik un fiyatları denetimleri sonucunda, Ticaret İl Müdürlüklerimiz tarafından 17 firmanın piyasa düzenlemelerine aykırı olarak fiyat artışı gerçekleştirdiği tespit edilmiştir.

PİYASA DÜZENİNİ BOZANA CEZA

Haksız fiyat artışı yaptığı tespit edilen firmalar hakkında gerekli idari süreçler başlatılmış olup bu doğrultuda, her bir firma için hazırlanan tutanaklar, firma yetkililerinin savunmaları alındıktan sonra Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu'na iletilecektir. Kurul tarafından yapılacak değerlendirme sonucunda, piyasa düzenini bozduğu tespit edilen firmalara ivedilikle gerekli yaptırımlar uygulanacaktır.

"PİYASA DÜZENİNİ BOZANA MÜSAMAHA GÖSTERİLMEYECEK"

Açıklamada, Bakanlığın haksız fiyat artışına yönelik denetimlerini sürdürdüğü belirtilerek, “Bu kapsamda piyasa düzenine zarar veren davranışlara kesinlikle müsamaha göstermeyeceğimizi bir kez daha vurgulamak istiyoruz. Tüketicinin korunması ve piyasa istikrarının sağlanması doğrultusunda gerekli önlemler alınmaya devam edecektir." ifadelerine yer verildi.