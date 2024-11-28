Ticaret Bakanlığı 'influencer'lara etik ve vergi eğitimi verdi

AA

Sosyal medyada içerik üreten ve sosyal medya etkileyicisi konumunda olan influencerların uygulamalardan doğan sorunların giderilmesi için bir eğitim adımı atıldı.

Sosyal medya hesaplarında 300 bin ve üstü takipçisi olan influencerların katıldığı etkinlikte, aynı zamanda vergilendirme konusunda da bilgilendirme yapıldı.

Ticaret Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Reklam Özdenetim Kurulu iş birliğiyle influencerlar, içerik üretim süreçlerindeki hukuki ve etik sorumluluklar hakkında bilgilendirildi.

Bakanlıktan edinilen bilgiye göre, influencerlara yönelik "Sorumlu Sosyal Medya Etkileyicileri Eğitim Programı" düzenlendi.

İKİNCİ EĞİTİM OCAK AYINDA YAPILACAK

Bir sonraki eğitimin ocak ayı içerisinde gerçekleştirilmesi ve daha çok sayıdaki influencera eğitim verilmesi planlanıyor.

YASAL DÜZENLEMELER ANLATILDI

Eğitimde, paylaşımlarıyla vatandaşları etkileyen fenomenlere, tüketici haklarına ve sosyal medya reklamlarına ilişkin yasal düzenlemeler, Reklam Kurulu'nun yapısı, işleyişi ve örnek kararlar hakkında sunum yapıldı.

ETİK VE YASAL KURALLAR EĞİTİMİ VERİLDİ

Pazarlama iletişiminin temel etik ve yasal kuralları, sorumlu reklamcılık ilkeleri, telif hakları, kişisel verilerin korunması gibi konu başlıkları hakkında da eğitim verildi.

Influencerların kaçınması gereken konular ve paylaşımlar da eğitim konuları arasında yer aldı.

VERGİLENDİRME VE YASAL YÜKÜMLÜLÜKLER HATIRLATILDI

Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı'nca görevlendirilen vergi müfettişleri de sosyal medya faaliyetlerinde vergilendirme ve yasal yükümlülükler hakkında katılımcılara bilgi verdi.

EĞİTİME 300 BİN VE ÜSTÜ TAKİPÇİSİ OLAN INFLUENCERLAR KATILDI

İlki 25 Kasım'da Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı'nın İstanbul'daki hizmet binasında gerçekleştirilen ve tüm gün süren programa, sosyal medya hesaplarında 300 bin ve üstü takipçisi olan influencerlar katıldı.

70 FENOMEN YER ALDI

Eğitimde yer alan 70 fenomen, programı başarıyla tamamlayarak katılım belgesi almaya hak kazandı.

YIL SONUNA KADAR 1000 INFLUENCERA EĞİTİM VERİLECEK

Eğitim programının yıl boyunca iki ayda bir, İstanbul'da yüz yüze yapılması planlanıyor. Programa 2025 yılı sonuna kadar 1.000'e yakın sosyal medya etkileyicisinin katılması hedefleniyor.

Fenomenler, program hakkında detaylı bilgiye "smeegitimi.com" adresinden ulaşabilecek.