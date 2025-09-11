Ticaret Bakanlığı: Limon ve elma ihracatı izinsiz yapılmayacak

Limon ve elma ihracatı gıda arz güvenliğini sağlamak ve limon ve elmada fiyat hareketlerinin iç piyasa dengesini sağlamak için yeni kararlar alındı.

Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan "İhracı Kayda Bağlı Mallara İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: İhracat 2006/7)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ", Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, İhracı Kayda Bağlı Mallara İlişkin Tebliğ’in ekinde yer alan İhracı Kayda Bağlı Mallar Listesine 72 ve 73'üncü sıra olarak "72- Limon (Citrus limon, Citrus limonum) ve tatlı limonlar (GTP: 0805.50)" ile "73- Elma (GTP: 0808.10)" eklendi.

Alınan kararlara göre limon ve elma ihracatı izne tabi oldu.

GIDA ARZ GÜVENLİĞİ İÇİN

Ticaret Bakanlığı, alınan kararın gerekçesini şöyle özetledi:

Gıda arz güvenliğinin birincil şartı olan sürdürülebilir gıda arzı, yalnızca yerli üretime değil, aynı zamanda dış ticaret politikalarına da dayanmaktadır. Ticaret Bakanlığımız, görev ve yetki alanındaki dış ticaret politika araçlarıyla ülkemiz gıda arz güvenliğinin sağlanmasını da önceliklendirmektedir.

İÇ PİYASA DENGESİ ZORLANDI

Arz güvenliğinin sağlanması, yerli üretimin korunması, iç piyasa fiyatlarının makul seviyelerde tutulması ve spekülatif fiyat hareketlerinin önlenmesi amacıyla, ihtiyaç duyulduğunda dış ticaret politika araçlarına da başvurulmaktadır. Gıda arz güvenliğine ilişkin uygulamalar, Tarım ve Orman Bakanlığımız başta olmak üzere, ilgili kurum ve kuruluşların değerlendirmeleri doğrultusunda, her bir ürün özelinde titizlikle yürütülmektedir.



Bu kapsamda, Ticaret Bakanlığımızca, Tarım ve Orman Bakanlığı ile birlikte yapılan değerlendirme ve incelemeler neticesinde, limon ve elmada fiyat hareketlerinin iç piyasa dengesini zorladığı ve bu nedenle yakından takip edilmesi gerektiği anlaşılmıştır.

LİMON VE ELMA İHRACATI KAYDA ALINDI

Bahse konu durum, gıda arz güvenliğinin temini ve iç piyasa istikrarının korunması için dış ticaret politikası tedbirlerinin devreye alınmasını gerekli kılmıştır. Bu doğrultuda, 0805.50 GTİP’li 'Limon (Citrus limon, Citrus limonum) ve tatlı limonlar' ile 0808.10 GTİP’li “Elma” ihracatının yakından takibinin yapılabilmesi ve gerekli olması halinde tedbirlerin Bakanlığımızca derhal alınabilmesi amacıyla, bugünkü Resmî Gazete’de yayımlanan İhracı Kayda Bağlı Mallara İlişkin Tebliğ (İhracat: 2006/7)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ ile, İhracı Kayda Bağlı Mallara İlişkin Tebliğ (İhracat: 2006/7) kapsamına alınmıştır.

ZEYTİNYAĞI, DOMATES SALÇASI, TAVUK ETİ VE YUMURTA

Ticaret Bakanlığımız, geçmişte de, gıda arz güvenliği açısından kritik görülen zeytinyağı, domates salçası, tavuk eti ve yumurta gibi ürünlerde de benzer düzenlemeleri uygulamaya koymuş olup, söz konusu politika çerçevesini ve piyasa takibini tutarlı biçimde sürdürmektedir. Alınan karar, iç piyasa istikrarının tahkim edilmesine, tüketici refahının korunmasına ve ihracatın sürdürülebilir biçimde yönetilmesine hizmet etmektedir.



Ticaret Bakanlığımız, adil ticaret, adil rekabet, uygun fiyat ve piyasa dengesi hedeflerini, maliyet esaslı fiyat disiplini çerçevesinde kararlılıkla sürdürmekte; üretici ve tüketici refahını birlikte gözeten, veri temelli bir yönetim anlayışını esas almaktadır.

"SPEKÜLASYON VE STOKÇULUĞA İZİN YOK"