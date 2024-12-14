Ticaret Bakanlığı: Restoran ve kafe işletmelerinin 'harcama limiti' dayatması denetleniyor

Haber Merkezi

"İstanbul'daki bazı restoranlara, ortalama 1.500 TL olarak belirlenen minimum harcama limiti getirildi." başlıklı haberler, kamuoyunu meşgul ediyordu.

Ticaret Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan, harcama limiti ile ilgili haberlare yönelik bir mesajla açıklık getirerek "Hukuka aykırı faaliyetleri titizlikle takip ediyoruz." dedi

"Ticaret Bakanlığı olarak, tüketici haklarının ihlaline, ticari düzenin bozulmasına ve vatandaşlarımızın mağduriyetine neden olan her türlü uygulamaların üzerine kararlılıkla gideceğiz." açıklaması yapan Ticaret Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan'ın mesajı şöyle:

Son günlerde bazı restoran ve kafe işletmelerinin müşterilere yönelik 'harcama limiti' uyguladığına ilişkin basına yansıyan haberler ve Bakanlığımıza ulaşan bildirimler titizlikle incelenmektedir.

"DENETİM SÜRECİ BAŞLATILDI"

Bu uygulamalar, hem tüketici haklarına hem de ülkemizde geçerli olan ticari etik ve hukuki düzenlemelere açıkça aykırılık teşkil etmekte olup konuya ilişkin olarak Bakanlığımız tarafından ivedilikle denetim süreci başlatılmıştır.

"TÜKETİCİ HAKLARINA VE TİCARİ ETİK KURALLARINA AYKIRI"

Tüketici haklarına ve ticari etik kurallarına açıkça aykırılık teşkil eden bu tür uygulamalar, ticari faaliyetleri düzenleyen yasal mevzuatla bağdaşmamakta; hem tüketicilerin mağduriyetine yol açmakta hem de piyasa işleyişini olumsuz etkilemektedir.

"HUKUKA AYKIRI FAALİYETLERİ TİTİZLİKLE TAKİP EDİYORUZ"

Bakanlığımız, bu tür hukuka aykırı uygulamalara karşı kararlı ve etkin bir şekilde mücadele etmektedir. Söz konusu ihlallerin tespiti halinde, işletmeler hakkında gerekli tüm idari yaptırımlar uygulanacak ve cezai süreçler başlatılacak, bu konuda herhangi bir müsamaha gösterilmeyecektir.

VATANDAŞLARIN BİLGİ VERMESİ İSTENDİ