Ticaret Bakanlığı: Serbest bölgelerde ihracat 2023'te yüzde 10,7 arttı Ticaret Bakanlığı, bir mesaj yayınlayarak, serbest bölgelerdeki ihracat artışına dikkati çekti ve serbest bölgelerin üretim, istihdam ve katma değeri yüksek ihracat üssü haline getirmeye devam edileceğini belirtildi.

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Serbest bölgelerde 2023 yılında ihracat yüzde 10,7 artarak 12,7 milyar dolara ulaştı.

Ticaret Bakanlığı'nın açıkladığı bilgilere göre, serbest bölgelerden yapılan toplam ihracatın yüzde 52,4'ü orta-ileri ve yüksek teknoloji sınıfındaki ürünlerden oluştu.

Avrupa Birliği'ne (AB) yapılan ihracat yüzde 11 düzeyinde artış ile 6 milyar dolara; Kuzey Amerika'ya yapılan ihracat ise yüzde 27 yükseliş ile 1,7 milyar dolara ulaştı.

545'i yabancı olmak üzere 2 bin 108 firmanın faaliyet gösterdiği 19 serbest bölgede istihdam, yüzde 6,9 oranında artarak 97 bin 588 oldu.

En fazla ihracat yapan serbest bölge: Ege Serbest Bölgesi

2,8 milyar dolar ile en fazla ihracat yapan Ege Serbest Bölgesi olurken, 5 serbest bölge 1 milyar doların üzerinde ihracat gerçekleşti.

İhracatını en çok artıran serbest bölge: İstanbul Endüstri ve Ticaret Serbest Bölgesi

İstanbul Endüstri ve Ticaret Serbest Bölgesi, ihracatını 388,9 milyon dolar artırarak 1,3 milyar dolara ulaştı ve ihracatını en çok artıran serbest bölge olarak kaydedildi.

Üretim konulu faaliyet ruhsatları artırıldı

Serbest bölgelerde verilen üretim konulu faaliyet ruhsatlarının oranı 1,8 puan artışla yüzde 43,1 oldu.

"Serbest bölgeler ihracat üssü haline getirilecek"

Ticaret Bakanlığı, serbest bölgelerdeki ihracatı ortaya serdikten sonra şu mesajı verdi: