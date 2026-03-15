Ticaret Bakanlığı şubatta 600 firmaya dahilde işleme izin belgesi verdi

Ticaret Bakanlığı’nın şubat ayına ilişkin dahilde ve hariçte işleme izinleri ile yurt içi satış ve teslim belgelerine dair listeler Resmi Gazete’de yayımlandı.

Yayımlanan listelere göre, geçen ay 600 firmaya dahilde işleme izin belgesi düzenlendi.

YURT İÇİ SATIŞ VE HARİÇTE İŞLEME İZİNLERİ DE VERİLDİ

Bakanlığın açıkladığı verilere göre şubat ayında ayrıca 16 firmaya yurt içi satış ve teslim belgesi, 7 firmaya ise hariçte işleme izin belgesi verildi.

23 BELGE, FİRMA TALEBİYLE İPTAL EDİLDİ

Öte yandan bazı firmaların başvuruları doğrultusunda 23 dahilde işleme izin belgesi iptal edildi.

Dahilde işleme rejimi, ihracatçı firmaların üretimde kullanacakları ham madde ve ara mallarını gümrük vergisi muafiyetiyle temin etmelerine imkan sağlayan bir uygulama olarak öne çıkıyor.