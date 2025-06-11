Ticaret Bakanlığı’na bağlı serbest bölgelerin ihracatında tarihi rekor

AA

Ticaret Bakanlığı, serbest bölgelerden yapılan ihracatla ilgili bilgi verdi.

Ticaret Bakanlığına bağlı faaliyet gösteren ve ülkemizin yatırım, üretim ve ihracatına önemli katkılar sunan serbest bölgeler, 2025 yılı Mayıs ayında ihracatta tarihi bir rekora imza attı.

Geçtiğimiz yılın aynı ayında 1 milyar 60 milyon dolar olan serbest bölgeler ihracatı, bu yıl Mayıs ayında yüzde 11,2'lik artışla 1 milyar 180 milyon dolara yükseldi.

Bu rakam, serbest bölgeler tarihindeki en yüksek mayıs ayı ihracat değeri olarak kayıtlara geçti.

Ekonomik dinamizmin ve üretim gücünün simgesi haline gelen serbest bölgeler, ihracattaki ivmesini 2025′in ilk yarısında da sürdürüyor.

SERBEST BÖLGELERDE, İHRACATIN İTHALATI KARŞILAMA ORANI

Dış ticaret dengesine de güçlü bir katkı sağlayan serbest bölgelerde, ihracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 163'e ulaştı. Bu oran, geçen yılın aynı dönemine kıyasla 33 puanlık bir artışı işaret ederken, dış ticaret fazlası ise 244 milyon dolardan 456 milyon dolara yükseldi.

EGE SERBEST BÖLGESİ LİDER

En fazla ihracat yapan bölge ise 288 milyon dolarlık performansıyla Ege Serbest Bölgesi oldu. Geçen yılın aynı ayına göre ihracatını 36 milyon dolar (yüzde 14,4) artıran bölge, liderliğini bu yıl da korudu.

2025 İLK 5 AYDA SERBEST BÖLGELERDEN İHRACAT 5,25 MİLYAR DOLAR

2025 Ocak-Mayıs arası ilk 5 aylık dönemde serbest bölgelerden yapılan toplam ihracat, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 3,9 artarak 5,25 milyar dolara çıktı. Bu değerle birlikte serbest bölgeler, Ocak-Mayıs döneminde de tüm zamanların en yüksek ihracat seviyesine ulaşmış oldu. Bu rakamla, serbest bölgeler, İstanbul, Kocaeli, Bursa, Ankara ve İzmir'in ardından Türkiye'nin en çok ihracat gerçekleştiren 5 ilinin ardına yerleşti.

19 SERBEST BÖLGE VAR

Türkiye'de ilki 1985'te açılan, toplam 26 bin dönüm arazi üzerinde kurulu, 19 adet serbest bölgelerde bulunuyor. Bu serbest bölgelerde 515'i yabancı sermayeli olmak üzere, toplam 2 bin 18 firma faaliyet gösteriyor ve yaklaşık 100 bin kişiye istihdam sağlanıyor.

Ülkemiz ihracatının yaklaşık yüzde 5'i serbest bölgelerden gerçekleştirilmekte olup, yüksek teknolojili ürün ihracatında da bu bölgeler öncü bir rol üstleniyor.

2025 yılı Ocak-Mayıs ayları arasında serbest bölgelerden yapılan ihracatın yüzde 57'si orta-ileri ve yüksek teknoloji ürünlerinden oluşuyor.