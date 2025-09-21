Ticaret Bakanlığı'ndan 548 firmaya dahilde işleme izni

Ticaret Bakanlığı, ağustosta dahilde işleme rejimi kapsamında 548 firma için izin belgesi düzenlediğini açıkladı.

Bakanlığın ağustos ayına ilişkin dahilde işleme, hariçte işleme, yurt içi satış ve teslim, firma talebine istinaden ve resen iptal edilen dahilde işleme izin belgesi listeleri, Resmi Gazete'de yayımlandı.

VERİLEN İZİN BELGELERİ

Buna göre, geçen ay 548 firmaya dahilde işleme izin belgesi, 19 firmaya yurt içi satış ve teslim belgesi ve 4 firmaya hariçte işleme izin belgesi verildi.

İPTAL EDİLENLER

Firma talebine istinaden 26, resen 4 dahilde işleme izin belgesi ise iptal edildi.