Ticaret Bakanlığı'ndan 81 ilde gıda ve market denetimi

Ticaret Bakanlığı, tüketicinin korunması ve piyasa düzeninin sağlanması amacıyla ülke genelinde gıda ve market denetimlerini başlattı.

Denetimler; fiyat etiketi, raf ve kasa fiyat uyumu ile ürün etiket bilgilerinin mevzuata uygunluğu çerçevesinde yürütüldü.

VATANDAŞIN GÜVENLİ GIDAYA ULAŞMASI İÇİN ÇALIŞIYORLAR

Bakanlık yetkilileri, denetimlerin özellikle temel gıda ürünleri başta olmak üzere vatandaşların günlük yaşamında doğrudan etkili olan ürünlerde yoğunlaştırılacağını bildirdi.

Denetimlerin, hem tüketici haklarını korumak hem de piyasa düzenini sağlamak amacıyla titizlikle sürdürüleceği belirtildi.

"YOĞUN BİR ŞEKİLDE DENETİMLER YAPMAKTAYIZ"

Türkiye'nin 81 ilinde yapılan denetimler kapsamında ürünleri ve etiketleri incelediklerini ve bu denetimleri istikrarla sürdüreceklerini belirten Ankara Ticaret İl Müdürü Elif Tan, şöyle konuştu:

"Bakanlığımız talimatları doğrultusunda Ankara Ticaret İl Müdürlüğü olarak tüketicinin ekonomik menfaatlerini korumak ve piyasada adil fiyat mekanizmalarını oluşturmak adına haksız fiyat artışı ve fiyat etiketi yönetmeliği kapsamında yoğun bir şekilde denetimler yapmaktayız.

Haksız fiyat kapsamında yaptığımız denetimlerde, işletmelerden denetlenen ürüne ait geçmişe yönelik 3 aylık faturalar istemekteyiz. Faturaların incelenmesi neticesinde haksız fiyat şüphesi oluşan işletmeleri nihayet değerlendirmeyi yapmak üzere, Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu'na sevk ediyoruz. Orada haksız fiyat durumu görülmesi neticesinde ceza uygulanmaktadır."

"ANKARA'DA 2025'TE 15 BİN FİRMA DENETLENDİ"

Elif Tan, ocak ayından itibaren 15 bin firmanın ürün ve etiket fiyatlarını değerlendirdiklerini ve usulsüzlük durumunda idari para cezası uyguladıklarını belirterek, şunları söyledi: