Ticaret Bakanlığı'ndan bazı forkliftler ile yük arabalarının ithalatında gözetim kararı

AA

İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ, Resmi Gazete'de yayımlandı.



Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan tebliğe göre, bazı forkliftler ile kaldırma ve elleçleme tertibatı olan yük arabalarının ithalatında gözetim uygulanması kararlaştırıldı.

Tebliğle söz konusu uygulamaya ilişkin usul ve esaslar belirlendi. Söz konusu tebliğ, 30 gün sonra yürürlüğe girecek.

Söz konusu ürünler, İthalat Genel Müdürlüğü'nün düzenleyeceği gözetim belgesiyle ithal edilebilecek.

KİLOGRAM BAŞINA 4 İLA 8 DOLAR ARASINDA GÖZETİM

Buna göre, bazı forkliftler ile kaldırma ve elleçleme tertibatı olan yük arabalarının ithalatında, birim gümrük kıymetlerine kilogram başına olmak üzere 4 ila 8 dolar arasında değişen tutarlarda gözetim uygulanacak.