Ticaret Bakanlığı'ndan sahte servisler için önlem: SERBİS

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Servis çağrıldığında "Acaba gerçekten yetkili mi?", "Cihazımı emin ellere mi teslim ediyorum?", "Takılan parça orijinal mi?", "Verdiğim para fazla mı?" gibi sorulara son...

Yaz mevsiminin gelmesiyle birlikte başta klima olmak üzere birçok elektronik ürün grubunda bakım, onarım ve montaj hizmetlerine olan ihtiyaç arttı.

Bu hizmetleri almak isteyen tüketiciler ise genellikle internet arama motorları üzerinden yetkili servislere ulaşmayı tercih ediyor.

Ticaret Bakanlığı, sahte yetkili servisler için tedbir aldı.

SERBİS DEVREDE

Ticaret Bakanlığı tarafından geliştirilen sistem sayesinde, ürünlere ait yetkili servis bilgilerine hızlı ve güvenli biçimde ulaşmak mümkün olacak.

Bazı kişi veya firmalar, bu durumu kendi lehlerine çevirerek, sponsorlu reklamlar aracılığıyla arama sonuçlarında üst sıralarda görülüyor.

TÜKETİCİ MAĞDUR EDİLİYOR

Ayrıca üretici ya da ithalatçı firmaların marka ve logolarını izinsiz kullanarak kendilerini "yetkili servis" gibi tanıtmakta ve tüketicileri mağdur edebilmektedir.

TÜKETİCİLERİN KARŞILAŞABİLECEKLERİ RİSKLER

Bu tür sahte servis uygulamaları, tüketiciler açısından şu ciddi mağduriyetlere yol açıyor:

-Orijinal olmayan yedek parçaların kullanılması,

-Ürünün garanti dışı kalması,

-Yetersiz ya da hatalı müdahale nedeniyle ürünün zarar görmesi,

-Tamiratın hiç yapılmaması veya eksik yapılması,

-Yüksek ve haksız servis ücretleri,

-Hatta bazı durumlarda uzaktan erişim bahanesiyle kişisel verilere ulaşılması gibi dolandırıcılık vakaları.

YETKİLİ SERVİSE ULAŞMANIN GÜVENLİ YOLU

Tüketicilerin bu tür aldatıcı uygulamalardan zarar görmemesi amacıyla Ticaret Bakanlığı tarafından geliştirilen Servis Bilgi Sistemi (SERBIS) www.servis.gov.tr sayesinde, ürünlere ait yetkili servis bilgilerine hızlı ve güvenli biçimde ulaşmak mümkün oluyor.

TÜKETİCİLERE ÖNERİLER

Yetkili servis hizmeti alınmadan önce; ürünün üretici veya ithalatçı firma bilgisi mutlaka kontrol edilmeli.

İnternet aramalarında ulaşılan servis bilgilerinin doğruluğu firma resmi internet sitesi veya SERBIS üzerinden doğrulanmalı.

ŞİKAYET VE BİLDİRİM KANALLARI

Tüketiciler, şüpheli durumlarda veya sahte servis girişimleriyle karşılaştıklarında Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi (CİMER) ve Ticaret Bakanlığı resmî internet sitesi aracılığıyla şikâyet ve ihbarda bulunabilecekleri aktarıldı.