Ticaret Bakanlığı'nın 2025 e-ihracat hedefi: 8 milyar dolar

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E-Kolay İhracat Platformu (E-KİP) kullanıma açıldı.

Suudi Arabistan, Katar, Kuveyt ve Nijerya, "E-İhracatta Hedef Ülkeler" kapsamına alındı.

Türkiye'nin e-İhracatı 2024'te 6,4 milyar dolara ulaştı, toplam mal ihracatındaki payı yüzde 2,6'ya yükseldi.

Ticaret Bakanlığı, sir açıklama yaparak, e-İhracata olan ilginin artışı ile birlikte, Türkiye'nin e-İhracatta küresel bir oyuncu haline gelmesi için tüm paydaşlarla çalışmalara hız kesmeden devam edileceğini bildirdi.

"E-İHRACAT DESTEKLENİYOR"

Ticaret Bakanlığı, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

Ticaret Bakanlığı olarak, ihracatçılarımızın e-ticaret kanallarını ihracat modelleri arasına katarak yurt dışı müşterilerine doğrudan ulaşabilmesi ve böylece yenilikçi ürünler ile ihracatımıza katma değer sağlayabilmesine yönelik tüm paydaşların ihtiyaçlarını dikkate alarak hazırlanan '5986 sayılı E-İhracat Destekleri Hakkında Karar' 25 Ağustos 2022 tarihinde uygulamaya alınmıştır.

"E-İHRACATIN TOPLAM İHRACATTAKİ PAYI YÜZDE 2,6"

E-ihracatımızın genel ihracatımız içindeki payı 2024 yılında bir önceki yıla kıyasla yüzde 27,4 oranında artış göstererek 6,4 milyar dolar ile yüzde 2,6 olarak gerçekleşmiştir.

"2025 YILINDA E-İHRACAT HACMİMİZİ 8 MİLYAR DOLARA ULAŞTIRMAYI HEDEFLİYORUZ"

E-İhracatımızın 2022 yılında genel ihracatımız içinde 2,2 milyar dolar ile yüzde 0,90 paya sahipken; 2023 yılında 5 milyar dolar ile yüzde 2,12 pay, 2024 yılında ise bir önceki yıla kıyasla yüzde 27,4 oranında artış göstererek 6,4 milyar dolar ile yüzde 2,6'lık bir paya sahip olmuştur. E-ihracatın ekonomimize sağladığı katkının her geçen gün artmasını sağlamak amacıyla, bu doğrultuda gerçekleştirdiğimiz çalışmalarla birlikte 2025 yılında e-ihracat hacmimizi 8 milyar dolara ulaştırmayı hedeflemekteyiz.

Ticaret Bakanlığı olarak, ihracatçılarımızın küresel ticaretteki payını E-İhracat alanında da artırmak için destek paketlerimizle birlikte çalışmalarımıza devam edilmektedir. Destek paketimiz kapsamında bugüne kadar; 207 Şirket, 2 Pazaryeri, 6 Perakende E-Ticaret Sitesi, 9 E-İhracat Konsorsiyumuna yönelik toplam 320 milyon TL değerinde destek sağladık. Destek politikamız çerçevesinde her zaman sektör paydaşlarımızla bir araya gelerek, gerçekleştirilen İstişareler ışığında süreçlerimizi geliştirmeye ve kolaylaştırmaya devam edilmektedir.

HEDEF ÜLKELER ARTTI

Bu kapsamda, e-ihracat potansiyeli yüksek olan İslam İşbirliği Teşkilatı üyelerinden BAE, Katar, Kuveyt, Nijerya ve Suudi Arabistan'ı hedef ülkeler listesine ekleyerek, bu ülkelere yönelik faaliyetlerde ilave yüzde20 destek imkanı sağlanmış bulunmaktadır. E-ticarette küresel lider olan Çin'e yönelik pazaryeri komisyonu desteği getirerek firmalarımızın bu ülkeye girişlerini kolaylaştırıcı adımlar atılmıştır. Uzak Ülkeler Stratejisi kapsamında ise, kişiselleştirilmiş ürünler ve otomotiv yedek parça sektörlerinde faaliyet gösteren ABD ve Kanada'da öncü pazaryerleri için komisyon giderlerini destek kapsamına alınmıştır.

E-KOLAY İHRACAT PLATFORMU'NU (E-KİP) HAYATA GEÇİRİLDİ

Bu çalışmalarla birlikte ihracatçılarımızın e-ihracat yol haritalarını oluşturmalarına yardımcı olacak E-Kolay İhracat Platformu'nu (E-KİP) hayata geçirilmiş olup, küresel e-ihracat şirketlerinden; Çin, Rusya ve Latin Amerika'da faaliyet gösteren önemli bölgesel pazaryerlerine uzanan 18 farklı pazaryeri ve 5 farklı sosyal medya ve arama motoru reklam platformlarına yönelik kılavuzlar yayınlanmıştır. Ayrıca, firmalarımızın küresel pazaryerinde iş birliklerimiz ile çevrim içi mağaza hesap açılışlarını kolaylaştırarak e-ihracat operasyonlarına destek olmaya 2025 yılında da devam edilecektir.

"HEDEF E-İHRACATIN GENEL İHRACAT İÇERİSİNDEKİ PAYINI 2028'DE YÜZDE10'A ÇIKARMAK"