Ticaret borsalarında 337 bin tonun üzerine fındık işlem gördü Karadeniz'de fındık üretilen bölgelerdeki 21 ticaret borsasında gerçekleştirilen fındık satış işlemlerine ilişkin bilgi paylaşıldı.

AA

Giresun Ticaret Borsası (GTB), bölgeden toplanan fındıkla ilgili bilgi verdi.

Giresun Ticaret Borsası'ndan yapılan açıklamada, fındık üretilen bölgelerdeki 21 ticaret borsasında gerçekleştirilen fındık satış işlemlerine ilişkin veri aktarıldı.

Ticaret borsalarında Ağustos 2023-Mart 2024 dönemini kapsayan 8 ayda 337 bin tonu aşkın fındık işlem gördü.

337 bin 301 ton fındık satıldı

Buna göre, söz konusu 8 aylık dönemde borsalarda 337 bin 301 ton fındık satıldı.

En fazla işlem, Sakarya'da

En fazla işlem, 871 bin 507 tonla Sakarya'da yapıldı. Bu kenti 70 bin 622 tonla Ordu, 35 bin 442 tonla Düzce/Bolu izledi.

GTB'de ise 8 ayda 33 bin 31 ton fındık işlem gördü.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)