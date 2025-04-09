Ticaret borsalarında 7 ayda 514 bin tondan fazla fındık işlem gördü

AA

Ticaret borsalarında üretici ve tüccar arasında düzenli ve güvenilir bir alım-satım ortamı oluşuyor.

Giresun Ticaret Borsası'ndan yapılan açıklamada, fındık üretilen bölgelerdeki 21 ticaret borsasında gerçekleştirilen fındık satış işlemlerine ilişkin bilgi aktarıldı.

Buna göre, 2024 Ağustos-2025 Şubat ayları arasındaki 7 aylık dönemde, borsalarda 514 bin 574 ton yeni sezon ürünü fındık satıldı.

EN FAZLA İŞLEM SAKARYA'DA GERÇEKLEŞTİRİLDİ

21 ticaret borsası arasında en fazla işlem, 109 bin 839 tonla Sakarya'da gerçekleştirildi.

Bu kenti 103 bin 246 tonla Ordu, 89 bin 962 tonla Düzce ve Bolu, 81 bin 274 tonla Giresun takip etti.