Ticaret savaşları tarım emtiasını etkiledi

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Geçen hafta, ABD'nin Kanada ve Meksika'dan ithal edilen mallara yüzde 25, Çin'den ithal edilen mallara getirilen yüzde 10 tarifeye ek yüzde 10 tarife uygulaması yürürlüğe girdi.

ABD'nin önemli ticaret partnerlerinden Meksika ve Kanada'ya tarife uygulamaya başlaması, Çin'e ise uyguladığı gümrük vergisini artırması, ticaret savaşlarının derinleşebileceği ve küresel ticaretin sekteye uğrayabileceği kaygılarını besledi.

TARIM EMTİALARI ETKİLENDİ

Tarım emtiaları ise, ABD ile Çin arasındaki ticaret geriliminin artması ve Meksika'nın GDO'lu mısır ekimini yasaklaması ile birlikte negatif bir seyir izledi.

ÇİN'DEN ÇEŞİTLİ TARIM ÜRÜNLERİNE EK VERGİ

Çin, ABD'nin yeni tarifelerine misilleme olarak mısır, buğday ve soya fasulyesi dahil çeşitli tarım ürünlerine yüzde 10-15 ek vergi uygulamaya başladı. Ayrıca 25 Amerikan firmasına yatırım kısıtlaması getirdi.

MEKSİKA'DAN GDO'LU MISIR YASAĞI

Meksika'nın yerli mısır çeşitlerini korumak amacıyla aldığı GDO’lu mısır yasağı kararı ise ABD’li mısır ihracatçılarını endişelendirdi.

BUĞDAY FİYATLARI OLUMSUZ ETKİLENDİ

Bununla birlikte Rusya'nın tahıl ihracatını kısıtlayabileceği sinyallerini vermesi de buğday fiyatlarına negatif yansıdı.

Çin ise artan ticaret gerilimleri nedeniyle gıda güvenliğini güçlendirmek amacıyla yıllık tahıl üretim hedefini yaklaşık 700 milyon tona yükseltti ve tarım stok bütçesini artırdı.

ÇİN İTHALATI AZALTMAYI HEDEFLİYOR

Geçen yıl 157 milyon tondan fazla tahıl ve soya fasulyesi ithal eden Çin, büyük ölçüde ABD ve Brezilya'ya bağlı olan bu ithalatı azaltmayı hedeflediklerini kaydetti.

KURAKLIK VE AŞIRI YAĞIŞLAR REKOLTELERİ ETKİLEYEBİLİR

Üretim tarafında ise, Brezilya’daki kuraklık ve Arjantin’deki aşırı yağışlar soya ve mısır rekoltesini tehdit ederken, ABD'nin Corn Belt bölgesinde yaz kuraklığına yönelik endişelerde arttı.

Bu gelişmelerle, geçen hafta Chicago Ticaret Borsasında kile başına fiyatlar soya fasulyesinde ve mısırda yüzde 0,1, pirinçte yüzde 0,3 ve buğdayda yüzde 0,6 azaldı.

KAHVE FİYATLARINDA ARTIŞ YAŞANDI

Küresel kahve tüccarları ve kavurucuları, fiyatlarda yaşanan sert artışın ardından perakendecileri ikna edemedikleri için alımlarını asgari seviyelere indirdiklerini açıkladı.

Ekvador merkezli kahve ürünleri şirketi ELCAFE'nin genel müdürü Renan Chueiri, martta kadar tüm yıllık üretimini satamadıkları ilk yıl olduğunu söyledi.

Analistler, kahve fiyatlarındaki artışın, dünyanın en büyük üreticisi Brezilya'da düşen üretim nedeniyle çekirdek arzının azalmasından kaynaklandığını kaydetti.

KAKAONUN TON FİYATI YÜZDE 9,1 DEĞER KAYBETTİ

ABD'de faaliyet gösteren emtia borsası Intercontinental Exchange'de libre bazında fiyatlar, şekerde yüzde 1 azalırken, pamukta yüzde 1,4 ve kahvede yüzde 3 arttı. Kakaonun ton başına fiyatı da haftayı yüzde 9,1 azalışla tamamladı.