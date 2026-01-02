Ticari işletmelerde temerrüt faizi yüzde 43'e indirildi

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), ticari işletmeler arasındaki mal ve hizmet tedarikinde uygulanacak temerrüt faiz oranını yüzde 43'e düşürdü.

TCMB'nin "Mal ve Hizmet Tedarikinde Geç Ödemelerde Uygulanacak Temerrüt Faiz Oranı ve Alacağın Tahsili Masrafları İçin Talep Edilebilecek Asgari Giderim Tutarı Hakkında Tebliğ"i, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

ALACAKLIYA BORCU GEÇ ÖDEYİNCE DOĞACAK FAİZ ORANI AZALDI

Bu kapsamda, mal ve hizmet tedarikinde alacaklıya yapılan geç ödemelere ilişkin temerrüt faiz oranının sözleşmede öngörülmediği veya ilgili hükümlerin geçersiz olduğu hallerde uygulanacak faiz oranı yıllık yüzde 43'e düşürüldü. Söz konusu oran 2025 yılı başında yüzde 53,25 olarak belirlenmişti.

ASGARİ GİDERİM ORANI 2 BİN 20 LİRAYA ÇIKARTILDI

Öte yandan, alacak tahsili masrafları için talep edilebilecek asgari giderim tutarı 2 bin 20 liraya çıkarıldı. Bu tutar geçen sene 1.475 lira olarak tespit edilmişti.

Söz konusu kararlar, Türk Ticaret Kanunu'nun 1530'uncu maddesi uyarınca alındı.