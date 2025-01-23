TİGEM, safkan damızlık 3 Arap aygırı satın alacak

AA

Türkiye’deki devlet destekli tarım ve hayvancılık işletmeleri için önemli bir kurum olan Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (TİGEM) verimlilik artışı ve saf ırkların korunması açısından bir adım attı.

TİGEM, safkan 3 Arap aygırının alımını yapacağını duyurdu.

Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre, TİGEM, ihtiyacını karşılamak üzere grup yarışlarında başarıları bulunan ve damızlık belgesi almış veya alabilecek vasıfta olan orijin, eşkal olarak ırk özelliğini taşıyan safkan 3 Arap aygırı satın alacak.

BAŞVURU İÇİN

Başvuru mektupları, talep edilen belgelerle birlikte kapalı zarf içinde en geç 6 Şubat Perşembe günü saat 14.30'a kadar TİGEM'e postayla gönderilecek.

ALIMLAR PAZARLIK YOLU İLE YAPILACAK

Başvuru sonucu şartları uyan safkan damızlık aygırların pazarlık yoluyla alımı yapılacak.