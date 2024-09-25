TİGEM'de Arap tayına rekor satış: 7,9 milyon lira Dünyanın önde gelen safkan Arap atı yetiştirme ve ıslah merkezlerinden TİGEM'de "İstikrarlı" isimli Arap tayı rekor fiyata alıcı buldu.

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AA

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü'nün (TİGEM) "2024 Yılı Safkan Arap Elit Tay Satışları" İstanbul Veliefendi Hipodromu'nda düzenlendi.

Satışa çıkarılan üstün genetik yapıya sahip 15 safkan Arap elit tayı yetiştiriciler tarafından yoğun ilgi gördü.

İhalede toplam 13 tay satılırken 2 tay alıcı bulamadı.

BİR TAYA REKOR FİYAT

Bunlar arasında yer alan "İstikrarlı" isimli at 7 milyon 900 bin lira gibi rekor bir bedelle satıldı.

Onu 6 milyon 700 bin lirayla "Büyüksultan" isimli tay takip etti.

En düşük bedelle satılan tay ise 1 milyon lirayla "Göksagun" oldu.

TOPLAM HASILAT: 40,2 MİLYON LİRA

TİGEM bu satışlarda toplam 40 milyon 250 bin lira satış hasılatıyla yeni bir rekor kırdı.

"DÜNYANIN EN KALİTELİ ARAP ATLARINI ÜLKEMİZDE YETİŞTİRİYORUZ"

TİGEM Genel Müdürü Dr. Hasan Gezginç, dünyanın en kaliteli Arap atlarının Türkiye'de yetiştirildiğini söyleyerek şöyle konuştu:

Çok kadim bir kültürümüz olan Arap atı yetiştiriciliğinde 700 yıla yakın bir geçmişimizle şecere belli. Dünyanın en kaliteli Arap atlarını bugün ülkemizde yetiştiriyoruz. Gururla söylüyorum ki ülkemiz bugün Arap atı yetiştiriciliğinde dünyada bir numaradır.

Yılın ikinci safkan Arap elit tay satışının, 8 Ekim Salı İstanbul Veliefendi Hipodromu'nda yapılması bekleniyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)