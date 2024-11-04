TİM Başkanı Mustafa Gültepe'den dikkat çeken çıkış: Ülke batıyor

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Ekonomi yönetiminin attığı başarılı adımlarla enflasyonda düşüş sürüyor...

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Mustafa Gültepe, CNBC-e’den Emre Eser’e yaptığı açıklamada, ihracattaki son tabloyu yorumladı.

Gültepe, ihracatta birçok sektörde artış görüldüğünü belirterek bazı sektörlerde ise mali zorlukların sürdüğünü ifade etti.

FAİZ ÇIKIŞI

Rekabetin çok olduğu alanlarda, önümüzdeki dönemde daha fazla sıkıntı olabileceğini vurgulayan Gültepe, yüksek faiz ortamı için istihdama dikkat çekti.

"Yüzde 50 faizle bir ülkenin yatırımını, istihdamını artırma şansı yok." diyen Gültepe "Üretim ve istihdam tarafında iş gücü kayıpları var artık. Hazır giyim, inşaat, mobilya, makine ve otomotiv gibi sektörler rekabetçilik konusunda zorluklar çekiyor." ifadelerini kullandı.

"ÜLKE BATIYOR"

Faiz oranlarının yüksek olmasının iş dünyasında beklentileri olumsuza çevirdiğine dikkat çeken Gültepe “Ülke batıyor, yüzde 50 faizle bir ülkenin ayakta kalma şansı yok.” değerlendirmesi yaptı.

Gerekli önlemlerin 2025 öncesinde alınması gerektiğini belirten Gültepe, şu ifadeleri kullandı:

Burada biraz Merkez Bankası’nın radikal kararlar alıp, farklı oyunları devreye koyması lazım. Farklı yollarla enflasyonu aşağı çekmenin yöntemlerini bulmamız gerektiğini düşünüyorum.

"TÜRKİYE'DE ŞU ANDA EN UCUZ ŞEY DÖVİZ"

Gültepe geçtiğimiz aylarda yaptığı açıklamada, "Türkiye pahalı değil, çok çok pahalı. Türkiye’de şu anda en ucuz şey döviz. Karpuzdan da ucuz.” şeklinde konuşmuştu.

"37 LİRA OLMALI"

Kurun son 3 ayda hiç artmadığını ancak enflasyonun yükseldiğini belirten Gültepe, “Doların 33 lira olmasıyla 37 lira olması arasında bir fark yok. Yap 37 lira.” dedi.