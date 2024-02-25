İHA

İran tarafından günlerdir yaşanan sistemsel sorun nedeniyle Hakkari’nin Yüksekova ilçesindeki Esendere Gümrük Kapısı’nda 15 kilometrelik tır kuyruğu oluştu.

Esendere Sınır Kapısı’nda bekleyen tırların oluşturduğu kuyruk, yaklaşık 15 kilometreye ulaştı.

Tır sürücüleri, Esendere Sınır Kapısı’ndan İran’a geçip yüklerini teslim etmek için sıra bekliyor.

"15 kilometrelik tır kuyruğu oluştu"

15 kilometrelik tır kuyruğu oluştuğunu belirten Bahri Tekin, şöyle bilgi verdi:

Öğle saatlerinde Esendere’den Yüksekova’ya gittiğimiz sırada 15 kilometreyi aşacak derecede tır kuyruğu vardı. Sorduğumuzda ise İran tarafından kaynaklı olduğu söylenildi. İnşallah kısa sürede bu çile biter, herkes yoluna devam eder. Yoksa günlerdir tırlar burada bekliyor.