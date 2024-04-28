Fenerbahçe tribünlerinden Semih Kılıçsoy'a alkış!

İHA
Süper Lig'in 34. haftasında Beşiktaş'ı konuk eden Fenerbahçe, sahadan 2-1'lik skorla galip ayrıldı.
Siyah-beyazlılarda mücadeleye 11'de başlayan Semih Kılıçsoy, 78. dakikada yerini Cenk Tosun'a bıraktı.
Tabelada numarasını gören genç oyuncu, uzak köşeden sahayı terk etti.
Fenerbahçe tribünleri alkışladı
Bu sezon gösterdiği başarılı performans nedeniyle sarı-lacivertli tribünler de Semih'i oyundan çıkarken alkışladı.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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