TKDK kırsaldaki yerel yönetimlere 3 milyon euro destek veriyor

Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK), bugüne kadar 27 binden fazla projeyi destekledi, bu projelere yaklaşık 100 milyar lira hibe sağladı ve bu desteklerin karşılığında Türkiye genelinde 210 milyar liralık yatırım gerçekleşti.

TKDK Başkanı Ahmet Abdullah Antalyalı, bu kez de kırsaldaki belediyeler, il özel idareleri, köye hizmet götürme birlikleri gibi yerel yönetimleri kapsayacak yeni bir projeyi uygulamaya alacaklarını belirterek, "Bu desteğe büyükşehir belediyeleri başvuramayacak, kırsal alanda altyapı tedbiri uygulayacağız, 3 milyon euroya yüzde 100 hibe vereceğiz." dedi.

105 KİŞİYE İSTİHDAM SAĞLANDI

Bu yatırımlarla 105 bin kişilik istihdam sağlandığını dile getiren Antalyalı, "Özellikle 2024 ve 2025 yıllarında da yaklaşık 440 milyon euroluk bir hibemiz oldu. Bunlarla da 750 milyon euroluk yatırımı Türkiye'ye kazandırdık." dedi.

IPARD 3 Programı kapsamında 2024 ve 2025 yıllarında 10 çağrı gerçekleştirdiklerini anımsatan Antalyalı, özellikle süt, kırmızı ve beyaz et ile yumurta, gıda işleme alanlarına, meyve sebze işleme paketleme, soğuk hava depolarına, su ürünleri işlemeyle ilgili desteklerinin olduğunu söyledi.

DESTEK 81 İLE ÇIKARTILDI

IPARD III Programı'yla 42 ile yönelik olan coğrafi desteğin kapsamını 81 ile çıkardıklarını anlatan Antalyalı, "IPARD III'e Bingöl, Hakkari, Rize, Gaziantep, Antalya ve özellikle Trakya Bölgemiz dahil oldu. Şu andaki programımızda özellikle Şanlıurfa, Nevşehir, Kahramanmaraş, Afyonkarahisar gibi illerimiz şu anda ön plana çıktı. Kaynakları etkin şekilde kullanımına da çok özen gösteriyoruz." ifadelerini kullandı

"PROJELERİMİZİN YAKLAŞIK YÜZDE 67'Sİ GENÇ YATIRIMCILARIMIZ TARAFINDAN YAPILIYOR"

Gençlere yönelik desteklere de değinen Antalyalı, şu ifadeleri kullandı: