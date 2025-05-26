TKYB ile Dünya Bankası arasında 500 milyon dolarlık anlaşma

AA

Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası (TKYB), Dünya Bankası ile depremden etkilenen bölgelere destek için 500 milyon dolarlık finansman anlaşması imzaladı.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, TKYB, uluslararası finansman kuruluşlarıyla yenilenebilir enerji ve enerji verimliliği, altyapı, iklim finansmanı, gıda güvenliği, emisyon azaltımı, batarya depolama gibi birçok alanda imzaladığı finansman anlaşmalarına bir yenisini daha ekledi.

Hazine ve Maliye Bakanlığı geri ödeme garantisi altında Dünya Bankası tarafından sağlanan toplam 500 milyon dolar tutarındaki finansman ile istihdamın korunması ve ilave istihdam oluşturulması için deprem bölgesinde faaliyet gösteren KOBİ'lere ve büyük ölçekli işletmelere uzun vadeli finansman sağlanması amaçlanıyor.

DEPREMDEN ETKİLENEN 11 İLLE KOMŞUSU 7 İLİ İÇERİYOR

Kayıtlı İstihdam Yaratma Projesi'nin ilkinin başarıyla tamamlanmasının ardından imzalanan aynı temalı fonlamadan, depremlerden etkilenen Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Elazığ, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis, Malatya, Osmaniye, Şanlıurfa'nın da aralarında olduğu 11 il ile Batman, Bingöl, Kayseri, Mardin, Niğde, Sivas ve Tunceli'yi kapsayan 7 komşu il de yararlanabilecek.

"REEL SEKTÖRÜ DESTEKLEYECEK ÇALIŞMALARA ÖNCELİK VERECEĞİZ"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Hazine ve Maliye Bakanlığı Dış Ekonomik İlişkiler Genel Müdürü Kerem Dönmez, 6 Şubat 2023 depremlerinin ardından bakanlık olarak afetin bölge ekonomisi üzerindeki olumsuz etkilerini azaltacak ve reel sektörü destekleyecek çalışmalara öncelik verdiklerini belirtti.

"İLAVE İSTİHDAM YARATILMASINA ÖNEMLİ KATKI SAĞLAYACAK"

Dönmez, Dünya Bankası finansmanıyla hayata geçirilecek projenin bölgede istihdamın korunması ve ilave istihdam yaratılmasına önemli katkı sağlayacağını düşündüklerini vurguladı.

Dünya Bankası Türkiye Ülke Direktörü Humberto Lopez de Dünya Bankası'nın depremlerin yaşandığı günden bu yana Türkiye'ye eşlik ettiğini, afet risk yönetimi ve yeniden yapılanma alanındaki uluslararası deneyimlerini paylaştıklarını anlatarak şöyle konuştu: