Galatasaray, Samsunspor karşısında şampiyonluk maçına çıkacak

Galatasaray, kalan 3 mücadeleden 3 puan elde etmesi durumunda rakipleri Fenerbahçe ve Trabzonspor'un alacağı sonuçlara bakmaksızın şampiyonluğunu ilan edecek.
Galatasaray, Süper Lig'in 32. haftasında deplasmanda yapacağı Samsunspor maçını kazanması durumunda 2025-2026 sezonunda şampiyonluğa ulaşacak.
Süper Lig'de 31. haftaya 22 galibiyet, 5 beraberlik ve 3 yenilgiyle 71 puan toplayarak liderlik koltuğunda giren sarı-kırmızılı takım, 4 puan gerisindeki Fenerbahçe'yi konuk etti.
Galatasaray, RAMS Park'ta yapılan ve şampiyonluk yarışını doğrudan ilgilendiren derbiyi Victor Osimhen, Barış Alper Yılmaz ve Lucas Torreira'nın golleriyle 3-0 kazandı.
GALATASARAY, FARKI 7'YE YÜKSELTTİ
Galatasaray, derbi galibiyetiyle puanını 74'e yükselterek sarı-lacivertlilerle puan farkını 7'ye çıkardı.
Galatasaray, ayrıca 6 puan gerisindeki Trabzonspor ile farkı ise maç fazlasıyla 9'a taşıdı.
Karadeniz temsilcisi, 31. haftada deplasmanda Konyaspor'a 2-1 mağlup olunca Galatasaray ile arasındaki fark 9 olarak kaldı.
GALATASARAY KAZANIRSA ŞAMPİYON
Ligde üst üste 4, toplamda ise 26. şampiyonluğuna ilerleyen sarı-kırmızılı ekip, 31. haftadaki sonuçların ardından büyük bir avantajı ele geçirdi.
Süper Lig'in 32. haftasında 2 Mayıs Cumartesi günü Samsunspor'a konuk olacak Galatasaray, deplasmandan 3 puanla dönmesi durumunda bitime 2 maç kala rakiplerinin sonuçlarına bakmaksızın şampiyonluğunu ilan edecek.
31. HAFTA MAÇLARI VE SONUÇLARI
Başakşehir-Kasımpaşa: 4-0
Eyüpspor-Gaziantep FK: 3-0
Kayserispor-Rizespor: 2-0
Göztepe-Antalyaspor: 2-0
Gençlerbirliği-Kocaelispor: 1-0
Galatasaray-Fenerbahçe: 3-0
Alanyaspor-Samsunspor: 2-3
Beşiktaş-Fatih Karagümrük: 0-0
Konyaspor-Trabzonspor: 2-1
SÜPER LİG'DE PUAN DURUMU
32. HAFTANIN MAÇ PROGRAMI
1 Mayıs Cuma:
17.00 Rizespor-Konyaspor
20.00 Gaziantep FK-Beşiktaş
2 Mayıs Cumartesi:
20.00 Fenerbahçe- Başakşehir
20.00 Trabzonspor-Göztepe
20.00 Samsunspor-Galatasaray
3 Mayıs Pazar:
20.00 Kayserispor-Eyüpspor
20.00 Antalyaspor-Alanyaspor
20.00 Fatih Karagümrük-Gençlerbirliği
20.00 Kasımpaşa-Kocaelispor