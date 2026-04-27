Galatasaray, Samsunspor karşısında şampiyonluk maçına çıkacak

Galatasaray, Süper Lig'in 32. haftasında deplasmanda yapacağı Samsunspor maçını kazanması durumunda 2025-2026 sezonunda şampiyonluğa ulaşacak.

Süper Lig'de 31. haftaya 22 galibiyet, 5 beraberlik ve 3 yenilgiyle 71 puan toplayarak liderlik koltuğunda giren sarı-kırmızılı takım, 4 puan gerisindeki Fenerbahçe'yi konuk etti.

Galatasaray, RAMS Park'ta yapılan ve şampiyonluk yarışını doğrudan ilgilendiren derbiyi Victor Osimhen, Barış Alper Yılmaz ve Lucas Torreira'nın golleriyle 3-0 kazandı.

GALATASARAY, FARKI 7'YE YÜKSELTTİ

Galatasaray, derbi galibiyetiyle puanını 74'e yükselterek sarı-lacivertlilerle puan farkını 7'ye çıkardı.

Galatasaray, ayrıca 6 puan gerisindeki Trabzonspor ile farkı ise maç fazlasıyla 9'a taşıdı.

Karadeniz temsilcisi, 31. haftada deplasmanda Konyaspor'a 2-1 mağlup olunca Galatasaray ile arasındaki fark 9 olarak kaldı.

GALATASARAY KAZANIRSA ŞAMPİYON

Ligde üst üste 4, toplamda ise 26. şampiyonluğuna ilerleyen sarı-kırmızılı ekip, 31. haftadaki sonuçların ardından büyük bir avantajı ele geçirdi.

Süper Lig'in 32. haftasında 2 Mayıs Cumartesi günü Samsunspor'a konuk olacak Galatasaray, deplasmandan 3 puanla dönmesi durumunda bitime 2 maç kala rakiplerinin sonuçlarına bakmaksızın şampiyonluğunu ilan edecek.

31. HAFTA MAÇLARI VE SONUÇLARI

Başakşehir-Kasımpaşa: 4-0

Eyüpspor-Gaziantep FK: 3-0

Kayserispor-Rizespor: 2-0

Göztepe-Antalyaspor: 2-0

Gençlerbirliği-Kocaelispor: 1-0

Galatasaray-Fenerbahçe: 3-0

Alanyaspor-Samsunspor: 2-3

Beşiktaş-Fatih Karagümrük: 0-0

Konyaspor-Trabzonspor: 2-1

SÜPER LİG'DE PUAN DURUMU

32. HAFTANIN MAÇ PROGRAMI

1 Mayıs Cuma:

17.00 Rizespor-Konyaspor

20.00 Gaziantep FK-Beşiktaş

2 Mayıs Cumartesi:

20.00 Fenerbahçe- Başakşehir

20.00 Trabzonspor-Göztepe

20.00 Samsunspor-Galatasaray

3 Mayıs Pazar:

20.00 Kayserispor-Eyüpspor

20.00 Antalyaspor-Alanyaspor

20.00 Fatih Karagümrük-Gençlerbirliği

20.00 Kasımpaşa-Kocaelispor