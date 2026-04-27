Fenerbahçe'de Domenico Tedesco dönemi sona erdi

Süper Lig’in 31’inci haftasında Galatasaray sahasında derbi maçta Fenerbahçe’yi 3-0 mağlup etti.

Sarı-kırmızılı ekibe galibiyeti getiren golleri 40’ıncı dakikada Victor Osimhen, 67’nci dakikada penaltıdan Barış Alper Yılmaz ve 83’üncü dakikada Lucas Torreira kaydetti.

Bu sonuçla Galatasaray puanını 74’e yükseltirken, Fenerbahçe 67 puanda kaldı.

TOPLANTI SONRASI KARAR VERİLDİ

Derbi sonrası Fenerbahçe yönetim kurulu, derbi yenilgisi sonrası bugün saat 14.00'te toplandı.

Sarı-lacivertlilerdeki toplantı saat 16.00 sularında sona erdi.

Ardından Samandıra'da futbol yönetimi ve futbolcular ile ikinci toplantı yapıldı. Fenerbahçe, yapılan toplantıların ardından kritik kararları duyurdu.

FENERBAHÇE'DE AYRILIKLAR

Fenerbahçe, Teknik Direktör Domenico Tedesco ve teknik heyetle yolların ayrıldığını açıkladı.

Sarı-lacivertliler, Sportif Direktör Devin Özek ve Futbol Koordinatörü Berke Çelebi ile de yolların ayrıldığını duyurdu.

KALAN 3 HAFTADA TAKIMIN BAŞINDA ZEKİ MURAT GÖLE OLACAK

Kulüpten yapılan açıklamada, Süper Lig'in 31. haftasında Galatasaray'a 3-0 yenilerek zirve yarışına veda eden sarı-lacivertlilerde teknik direktör Tedesco ve sportif direktör Özek ile yolların ayrıldığı, kalan 3 haftada takımın başında yardımcı antrenör Zeki Murat Göle'nin yer alacağı belirtildi.

FENERBAHÇE'NİN AÇIKLAMASI

Fenerbahçe'den yapılan açıklamada şöyle denildi:

Kamuoyuna Duyuru



Yönetim kurulumuzun yapmış olduğu toplantıda alınan kararlar doğrultusunda;



Teknik Direktörümüz Domenico Tedesco ve teknik heyeti ile yollarımız ayrılmıştır.



Sportif Direktörümüz Devin Özek ve Futbol Koordinatörümüz Berke Çelebi ile de yollarımızın ayrılması kararlaştırılmıştır.



Kendilerine kulübümüze yaptıkları katkılardan dolayı teşekkür eder; bundan sonraki kariyerlerinde başarılar dileriz.



Yardımcı Antrenörümüz Zeki Murat Göle, sezonun kalan maçlarında takımımızın başında sahaya çıkacaktır.



Fenerbahçe Spor Kulübü

TEDESCO'NUN FENERBAHÇE KARNESİ

8 Eylül 2025 tarihinde Jose Mourinho'nun ayrılığı sonrasında Fenerbahçe'nin başına geçen Tedesco, sarı-lacivertlilerde 45 karşılaşmaya çıktı.

40 yaşındaki isim, bu müsabakalarda 26 galibiyet, 12 beraberlik ve 7 mağlubiyet yaşadı.

İtalyan asıllı Alman teknik adam maç başına 2.00 puan ortalaması tutturdu.

Domenico Tedesco, Fenerbahçe'nin başında 1 kez de Süper Kupa şampiyonluğu yaşadı.