TMSF eylülde 12 büyük ihale düzenleyecek

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), yönetimini devraldığı bazı şirketleri, yayın araçları, lüks araçlar ve tekneleri satışa çıkartacak.

TMSF, eylül ayında Aydınlı Giyim Grubu, Hes Kablo, İstikbal Mobilya gibi şirketlerin yanı sıra canlı yayın aracından lüks araç ve tekneye kadar birçok ihale düzenleyecek.

TMSF, kayyum olarak yönettiği şirket ve varlıkların satış duyurularını Resmi Gazete, internet sitesi ve tirajı en yüksek gazeteler aracılığıyla kamuoyuyla paylaşıyor.

3 EYLÜL

Özçay İplik Tekstil 3 Eylül'de 37 milyon 300 bin lira muhammen bedelle satışa çıkacak.

Karpuz Danışmanlık'a ait özel yapım tekne 3 Eylül'de, canlı yayın aracı ise 17 Eylül'de satışa sunulacak.

4 EYLÜL

Kuzey Grubu'na ait lüks araçlar 4 Eylül'de ihale yoluyla satılacak.

5 EYLÜL

Erta İnşaatçılık'a ait İstanbul'daki taşınmazlar ile Keö Prodüksiyon'a ait lüks araç 5 Eylül'de ihale yoluyla satılacak.

9 EYLÜL

9 Eylül'de yapılacak ihalede ise Hes Kablo için 18 milyar 600 milyon lira muhammen bedel belirlendi.

12 EYLÜL

TMSF'nin mülkiyetinde bulunan farklı şehirlerdeki taşınmazlar 12 Eylül'de satışa çıkacak.

17 EYLÜL

TMSF'nin kayyum olarak yönettiği Flash Haber TV de 17 Eylül'de 84 milyon lira muhammen bedelle satışa sunulacak.

23 EYLÜL

TMSF'den yapılan açıklamaya göre, Fon kayyum olarak yönetimini üstlendiği Aydınlı Giyim Grubu'nu satışa çıkarıyor. Bünyesinde Pierre Cardin, Cacharel ve U.S. Polo Assn. gibi hazır giyim sektörünün önemli markalarını barındıran Aydınlı Giyim Grubu'na yönelik ihale 23 Eylül'de gerçekleştirilecek.

İhalede muhammen bedel 20 milyar 350 milyon lira olarak belirlenirken, ihaleyle ilgili ayrıntılara TMSF'nin resmi internet sitesinden ulaşılabilecek.

24 EYLÜL

24 Eylül'de ise RHG Enertürk şirketinin satışı yapılacak.

30 EYLÜL

İstikbal Mobilya, 30 Eylül'de 12 milyar 500 milyon lira bedelle satışa çıkarılacak.

ARAÇ, TEKNE VE TAŞINMAZ SATIŞLARI DA GÜNDEMDE

TMSF'nin satış listesinde şirketlerin yanı sıra farklı nitelikte varlıklar da yer alıyor.

MUHAMMEN BEDELLERİ SPK BELİRLEYECEK

Muhammen bedeller ise Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) lisanslı bağımsız değerleme şirketlerinin raporlarından sonra belirleniyor.

İhalelerden elde edilen gelirler öncelikle kamu borçları ve işçi alacakları için kullanılıyor.