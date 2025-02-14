TMSF'den bankalardaki paralar için zaman aşımı uyarısı

AA

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), bankalar nezdindeki yatırımda hak sahibi olanlarla ilgili zaman aşımı uyarısında bulundu.

TMSF, zaman aşımına uğrayan mevduat, katılım fonu, emanet ve alacaklara ilişkin duyuru yayımladı.

Zaman aşımına uğrayan mevduat, katılım fonu, emanet ve alacakların listesi şubat ayı başından-mayıs sonuna kadar izlenebilecek.

Belirtilen tarihe kadar işlem yapılmayan hesaplar, zaman aşımına uğraması nedeniyle Fon'a gelir kaydedilecek.

BİRİKİMLER SON İŞLEMDEN 10 YIL SONRA ZAMAN AŞIMINA UĞRUYOR

Duyuruya göre, Bankacılık Kanunu'nun 62'nci maddesi gereğince bankalar nezdindeki mevduat, katılım fonu, emanet ve alacaklardan hak sahibinin en son talebi, işlemi, herhangi bir yazılı talimatı tarihinden başlayarak 10 yıl içinde aranmayanlar, zaman aşımına tabi olacak.

ZAMAN AŞIMINA UĞRAYANLARIN LİSTESİ YAYINLANACAK

Söz konusu maddenin uygulanmasına ilişkin yayımlanan yönetmeliğin 8'inci maddesi gereğince zaman aşımına uğrayan mevduat, katılım fonu, emanet ve alacakların listesi şubat ayı başından itibaren bankaların kendi internet sitelerinde ve konsolide edilmiş olarak da TMSF ile kuruluş birliklerinin internet sitelerinde (Türkiye Bankalar Birliği, Türkiye Katılım Bankaları Birliği) mayıs ayının sonuna kadar yayımlanacak.

ZAMAN AŞIMI NEDEDEN TAKİP EDİLECEK?

1. Bankaların kendi internet sitelerinden

2. TMSF'den http://www.tmsf.org.tr

3. Türkiye Bankalar Birliği'nden http://www.tbb.org.tr/tr

4. Türkiye Katılım Bankaları Birliği http://www.tkbb.org.tr

MAYIS SONUNA KADAR TIKLAYIN

Bu kapsamda, 2014'ten itibaren hareket görmeyen hesaplara ait listeler, "http://www.tmsf.org.tr" ana sayfasında bulunan "Zamanaşımı Sorgusu" bölümünden, kuruluş birlikleri ve bankaların internet sitelerinden mayıs ayı sonuna kadar sorgulanabilecek.

UNUTTUĞUNUZ HESAP VARSA 14 HAZİRAN'A KADAR BAŞVURMALISINIZ

Listede ismi bulunan hak sahiplerinin, hesaplarıyla ilgili işlem yapmak için haziran ayının 14'üne kadar ilgili banka şubeleri veya genel müdürlüklerine başvurmaları gerekiyor.



