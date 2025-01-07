TOBB Deniz Ticaret Odaları: Her türlü gemiyi, anahtar teslim yapacak kapasiteye ulaştık

AA

Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Durmuş Ünüvar, yeşil dönüşüm için denizcilik sektörünü destekleyeceklerini ve denizcilik filosunu yenileyeceklerini bildirdi.

Ünüvar, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un katılımıyla Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nde (TOBB) düzenlenen "TOBB Deniz Ticaret Odaları Konsey Toplantısı"nda konuştu.

Denizciliği geliştirecek yasal düzenlemeleri ve denetimleri artırdıklarını ifade eden Ünüvar, "Yatırımların önünü açtık, limancılığımızı ve tersaneciliğimizi geliştirdik, kıyılarımızı deniz yapılarıyla donattık, deniz ulaşımını teşvik ettik, güvenli ve emniyetli deniz yolu taşımacılığını tesis etmek için kıyılarımızda seyir, can, mal ve çevre emniyetinin amacıyla gemi takip ve kontrol sistemleri kurduk." dedi.

Ünüvar, Türk bayrağının dünyanın en prestijli bayrakları arasında yer aldığına dikkati çekerek, Türk sahipli filonun dünyada 11'inci sıraya yükseldiğini belirtti.

Geçen yıl kruvaziyerle taşınan yolcu sayısının 1,9 milyon olduğunu ifade eden Ünüvar, bu yıl 2 milyonun üzerinde yolcuyu ağırlayacaklarını dile getirdi.

"DÜNYADA TANINAN MARKA HALİNE GELDİK"

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu da Deniz Ticaret Odaları Konseyi'nin hükümetle yaptığı istişarelerin olumlu netice verdiğini söyleyerek, tersanelerin, yat limanı sayısı ve tekne bağlama kapasitesinin önemli ölçüde artırıldığını, tersanelerin kira süresinin uzatıldığını belirterek şunları kaydetti: