Torba yasada emlak vergisine tavan geliyor

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Emlak vergisinde temel alınacak olan arsa ve arazi birim değerlerinde 30-40 kata varan artışlar tepki çekmiş, olağanüstü artışın ev sahiplerini mağdur edeceği belirtilmişti. Bu mağduriyetin önlenmesi için yeni bir çalışma başlatıldı.

Emlak vergisindeki artışlar için bir "tavan" konulması planlanıyor.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda önceki gün görüşülen vergi paketine çözüm için bir iz madde konularak tartışmaya açıldı.

"İZ MADDE MÜZAKERE EDİLECEK"

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Mehmet Muş, eklenen iz madde ile ilgili de “Genel Kurul'da bir hazırlık yapılıyor fakat netleştirilemediği için diğer arkadaşlarla da görüşülüyor. Dolayısıyla bir iz madde konuluyor buraya, aşağıda müzakere edilecek.” dedi.

"BİR TAVAN ÇALIŞMASI GÜNDEMDE"

Plan ve Bütçe Komisyonu’nda emlak vergisi ile ilgili düzenleme konusunda Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı İlhan Hatipoğlu, emlak vergisini takdir komisyonlarının belirlediğini hatırlatarak, “Biraz yüksek oranlarda belirlemeler yapıldı, önümüzdeki günlerde Meclis’in takdirine ona ilişkin bir tavan çalışmasını arz edeceğiz.” dedi.

TAPUDA DÜŞÜK GÖSTERENİN CEZASI ARTIYOR

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda görüşülen torba teklifte tapu harçlarının düşük bildirilmesi halinde cezanın yüzde 25 yerine yüzde 100 olarak uygulanmasına ilişkin maddenin görüşmeleri sırasında milletvekillerinin eleştirilerine yanıt veren İlhan Hatipoğlu, “Buradaki temel konumuz ceza değil, gerçek değeri beyan etmelerine özendirmek ve caydırıcılığı sağlamak. Tabii, burada tapu harçlarıyla ilgili bir düzenleme yapmıyoruz. Tapu harçlarıyla ilgili eleştirilere idare olarak biz de katılıyoruz. Burada gerçek değerin beyanını sağlamak ve harçlara ilişkin farklı oranlar belirleme konusunda bir çalışma yürüttüğümüzü ifade edebilirim.” dedi.

1,2 MİLYAR TL HARÇ ÖDENDİ

Yapılan denetimler hakkında da bilgi veren Hatipoğlu, bu yıl içerisinde satışı düşük gösteren 78 bin 317 mükellefe mektup gönderildiğini söyledi. Hatipoğlu, bunun 40 bin 800’ünün kendiliğinden düzeltmeye gittiğini belirterek, buradan 58 milyarlık bir matrah farkı, 1,2 milyar liralık bir harç ödemesi gerçekleştiğini söyledi.

42 MÜKELLEFE VERGİ İNCELEME RAPORU

Hatipoğlu, 42 mükellef hakkında vergi inceleme raporu düzenlendiğini belirterek, “Onlara ilişkin de 172 milyonluk bir matrah farkı tespit edildi, 3 milyon vergi, dörtte 1’i oranında da ceza kesilmiş oldu ve biz gerçek değerin beyanına dönük bir çalışma içerisindeyiz ama harçlara ilişkin kademeli bir çalışmanın da yapılmasının faydalı olduğunu değerlendiriyoruz.” diye konuştu.