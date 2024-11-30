TPAO, filosunun akaryakıt ihtiyacı için ihale düzenliyor

AA

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO), sondaj ve sismik gemileri için akaryakıt alımı yapmak üzere bir ihale düzenleyecek.

Bu ihale, TPAO'nun deniz sondaj ve araştırma faaliyetlerinde kullanılan gemilere yönelik yakıt temini ile ilgili olacak.

İhale süreci, TPAO'nun enerji üretim ve araştırma projelerinin aksamadan devam etmesi için kritik bir öneme sahip.

TPAO Genel Müdürlüğü'nün konuya ilişkin ilanı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

HANGİ GEMİYE NE KADAR AKARYAKIT ALINACAK

Buna göre, Fatih, Yavuz ve Kanuni Sondaj Gemilerinin her biri için 25 milyon 500 bin litre akaryakıt, Abdülhamid Han Sondaj Gemisi için 25 milyon 500 bin litre motorin ve Barbaros Hayreddin Paşa Sismik Gemisi için 10 milyon litre akaryakıt olmak üzere toplam 112 milyon litre akaryakıt açık ihale usulüyle ihale edilecek.

İstekliler işin tamamına teklif verebilecekleri gibi kalem bazında da kısmi teklif verebilecek. Bu takdirde değerlendirme kalem bazında yapılacak.

İHALEYE BAŞVURU İÇİN

Şartname bedeli 1,000 lira karşılığı, Vakıflar Bankası TPAO Bürosu banka hesabına yatırılarak, dosya numarası ve şartname bedeli olduğu belirtilip aynı adresten temin edilebilecek.

İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları ve şartname bedeli dekontunu ibraz etmeleri zorunlu olacak.

Teklifler posta yoluyla, 12 Aralık saat 14.30'da TPAO Genel Müdürlüğü Tedarik ve Lojistik Daire Başkanlığı Toplantı Salonu'na ve Türkiye Petrolleri Genel Müdürlüğü'ne gönderilecek.

Ayrıca, ekonomik açıdan en avantajlı teklif, en düşük fiyat esasına göre belirlenecek.

İhale dokümanı "www.tpao.gov.tr" internet adresinden indirilebilecek veya yurtici_ihale@tpao.gov.tr e-posta adresinden istenebilecek.