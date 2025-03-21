TPAO, Siirt ve Şırnak'taki petrol arama sahasını genişletecek

AA

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO), Siirt ve Şırnak’ta bulunan arama ruhsat sahasının genişletilmesi talep etti.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü'nün Petrol Hakkına Müteallik Kararları, Resmi Gazete'de yayımlandı.

ARAMA BAŞVURUSU YAPILDI

Buna göre, TPAO, Siirt ve Şırnak’ta sahip olduğu AR/TPO/K/M48-c1 pafta no'lu petrol arama ruhsat sahasına 15 bin 346 hektarlık M48-c3 paftasının ilavesi için başvuru yaptı.