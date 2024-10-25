TPAO, Somali kara alanlarında da petrol ve gaz aramaları yapacak

AA

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Oruç Reis sismik araştırma gemisinin Somali'de yeni görev yerine ulaştığını duyurmuştu.

Alparslan Bayraktar, Somali’de Oruç Reis sismik araştırma gemisinin karşılama töreninde konuştu.

Bakan Bayraktar, burada da TPAO ile Somali kara alanlarında da petrol ve gaz aramaları yapacağını duyurdu.

"TÜRKİYE VE SOMALİ ARASINDAKİ ÇABAYI BİR ÜST SEVİYEYE TAŞITIK"

Bakan Bayraktar törende şöyle konuştu:

İstikrarını sürdürecek Somali halkının refahına huzuruna katkıda bulunabilecek projeler için tüm kurumlarımızla birlikte yoğun ve samimi bir gayret gösteriyoruz.

Bu tören vesilesiyle de Türkiye ve Somali arasında iş birliğinin geliştirilmesi için gösterilen ortak çaba ve iradeyi artık bir üst seviyeye taşımış oluyoruz.

"İŞ BİRLİĞİ ALANLARINI GENİŞLETECEĞİZ"

Zira enerji alanındaki iş birliğimizin en önemli parçası. Somali'yi Afrika'daki en önemli ortaklarımızdan biri olarak görüyoruz. Başta petrol ve doğalgaz olmak üzere, enerjinin tüm alanlarında iş birliklerimizi önümüzdeki süreçte de daha da geliştirmek istediğimizi vurgulamak istiyorum.

Oruç Reis sismik araştırma gemimizin Somali'ye gerçekleştireceği söz konusu faaliyetler bu iş birliği için adeta bir dönüm noktası teşkil ediyor.

Ülkemizin Somali ile enerji alanında attığı önemli adımları 2020 yılında başladı. Sismik arama 6 ay sürecek. Sonuçlarına bakarak sondaj aşamasına geçeceğiz. Ardından en kısa sürede üretime başlamayı Allah'tan niyaz ediyorum.

YENİ ANLAŞMA

Bugün ayrıca Türkiye Petrolleri ile Somali Petrol İdaresi arasında yeni bir anlaşmanın daha imzalandığını bildirmek isterim. Bu anlaşma ile Somali kara alanlarında petrol ve gaz araması faaliyetleri yürüteceğiz. Böylece deniz alanlarındaki iş birliğimizi daha da genişleteceğiz.

Somali'de hem deniz alanlarında hem kara alanlarında elde edilecek başarılar ülkemizin enerji güvenliğine ve halklarımızın refahına katkıda bulunacak.

ORUÇ REİS

Oruç Reis sismik araştırma gemisi, ruhsatı alınmış 3 deniz yetki alanında petrol ve doğalgaz için sismik çalışma yapacak.

Yaklaşık 7 ay sürmesi beklenen faaliyet sırasında Oruç Reis hem doğalgaz hem de petrol için veri toplayacak.