TPAO'nun İstanbul'daki sahası kamulaştırılacak

Enerji arayışında kamulaştırma yapılması kararı alındı.

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı'nın (TPAO) başvurusu üzerine, İstanbul'daki sahasına ilişkin kamulaştırma kararı alındı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü'nün (MAPEG) istimlake müteallik kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

İSTANBUL'DA 1.873,24 METREKARELİK KAMULAŞTIRMA

Buna göre, TPAO'nun başvurusunu inceleyen MAPEG, İstanbul'da Fevzipaşa-1-2 ile Çanta-1 kuyuları arası doğalgaz boru hattı tesisi için gerekli olan ancak arazi malikinin rayiç haddin üzerinde bedel talep etmesi nedeniyle anlaşma yoluyla satın alınması mümkün olmayan ve üzerinde acele el koyma kararı bulunan çeşitli parselin 1.873,24 metrekarelik kısmının kamulaştırılmasına karar verdi.