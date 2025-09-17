Trabzon'da hamsi bolluğu yaşanıyor

Geçen yıl, sezon başında palamut bolluğu yaşanmış, hamsi sezon ortasında yüzünü göstermişti.

Bu yıl ise hamsi, sezon başından beri balıkçı tezgahlarını süslemeye başladı.

VATANDAŞIN EN ÇOK TERCİH ETTİĞİ BALIK

Trabzon'daki balıkçı tezgahlarında yeni av sezonunda bol miktarda satışa sunulan hamsi, vatandaşın en çok tercih ettiği balıklar arasında ilk sırada yer alıyor.

Ortahisar ilçesinin Moloz mevkiindeki balıkçı tezgahlarında, hamsinin yanı sıra istavrit ve mezgit de en çok satılan çeşitler arasında yer alıyor.

BALIK FİYATLARI

Tezgahlarda hamsi, mezgit ve istavritin kilogramı 100, çipuranın 450, tirsinin 150, levreğin 400, somonun ise 250 liradan satışa sunuluyor.

"EN ÇOK HAMSİ TALEP GÖRÜYOR"

Balıkçı Ahmet Çoğalmış, hamside bu sene bolluk yaşandığını söyledi. Çoğalmış, sezona iyi başladıklarını belirterek, "Karadeniz'de en çok talep gören balık hamsidir. Fiyatlar da biraz uygun. Kendi sularımızdan çıkıyor, bayağı yoğun talep görüyoruz. Görüntüsüne göre bu sene hamsi çok güzel, bol bir hamsi sezonu yaşayacağız. Yoğunluk hamsiden, mezgitten ve istavritten yana. Diğer balıklar yetiştirme balık." diye konuştu.

"VATANDAŞIMIZ DA MEMNUN BİZ DE"

Çoğalmış, vatandaşın da balıkçının da fiyatlar ve balıklardan memnun olduğunu ifade ederek, şunları kaydetti: