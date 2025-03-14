Trabzon'da mezgit ve istavritin kilosu 100 lira

AA

Ortahisar ilçesindeki Moloz mevkiinde yer alan balıkçı tezgahlarında istavrit, mezgit, hamsi, palamut, somon, levrek, çipura ve alabalık satışa sunuluyor.

Burada faaliyet gösteren balıkçı Ahmet Çoğalmış, mezgit ve istavritin 100, somonun 200, çipura ile levreğin kilogramının 300 liradan satıldığını söyledi.

"FİYATLAR RAMAZAN'DA DÜŞTÜ"

Ramazan'da balık fiyatlarının düştüğünü dile getiren Çoğalmış, "Hava sıcaklıkları yüksek olduğu için balık çok çıkıyor. Bu ara özellikle istavrit çok fazla tezgahlarda yerini alıyor. Vatandaşımız genelde istavrite rağbet ediyor." diye konuştu.

"FİYATLAR DAHA DA DÜŞECEK"

Çoğalmış, avlanmanın bu şekilde devam etmesiyle fiyatların daha da düşebileceğini kaydetti.