Trabzon'un 11 aylık fındık ihracatı 480 milyon dolara dayandı Trabzon için fındık, önemli bir girdi kalemini oluşturuyor. Bu sezon, fındık üretiminde yaşanan aksilikler verimi düşürmüş olsa da 11 aydaki ihracat geliri önemli boyuta ulaştı.

AA

Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği Fındık ve Fındık Mamulleri Sektör Komitesi Başkanı Mehmet Cirav, kentten yılın 11 ayında 75 bin 743 ton fındık ihraç edildiğini belirtti.

Trabzon'da Ocak-Kasım 2023'te fındık ihracatından 479 milyon 942 bin 676 dolar gelir elde edildi.

Cirav, bu dönemde fındığın 58 ülkede alıcı bulduğunu belirtti.

En fazla fındık ihraç edilen ülkeler: İtalya, Almanya ve Polonya

Cirav, İtalya, Almanya ve Polonya'nın en fazla fındık ihraç edilen 3 ülke olduğunu aktararak, Lübnan, Kuzey Makedonya, Kosta Rika ve Bulgaristan'a da bu dönem fındık satıldığını bildirdi.

"Bu yıl fındık ihracatında arzu edilen rakamlara ulaşılmadı"

Fındık ihracatının bu yıl arzu edilen rakamlara ulaşmadığını dile getiren Cirav, verim kaybını dile getirerek şunları kaydetti:

Fındık üretim ve ihracatımızı tehdit eden bir unsur da küresel ısınmanın yol açacağı verim kayıplarıdır. Şimdiden ilgili bakanlıkların bunun önlemini alarak çalışmalara başlamaları, üreticiyi bilinçlendirmeleri, bahçe bakımı ve yenilemesi yanında kuraklığa uyumlu fındık türlerinin ivedilikle geliştirilerek dikiminin yaygınlaştırılması gerekmektedir.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)