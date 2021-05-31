Trafiğe kayıtlı toplam taşıt sayısı, 25 milyona yaklaştı

Nisan ayında trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı bir önceki aya göre yüzde 21,4 azalırken, trafiğe kayıtlı toplam taşıt sayısı nisan ayı sonu itibarıyla 24 milyon 553 bin 312 oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2021 yılı Nisan ayı Motorlu Kara Taşıtları istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, nisan ayında 102 bin 461 adet taşıtın trafiğe kaydı yapıldı.

Nisan ayında trafiğe kaydı yapılan taşıtların yüzde 54,4'ünü otomobil, yüzde 21,9'unu motosiklet, yüzde 13,6'sını kamyonet, yüzde 6,0'ını traktör, yüzde 2,7'sini kamyon, yüzde 0,8'ini minibüs, yüzde 0,5'ini otobüs ve yüzde 0,1'ini özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

BİR ÖNCEKİ AYA GÖRE YÜZDE 21,4 AZALDI

Trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı, bir önceki aya göre yüzde 21,4 azaldı.

Nisan ayında trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı bir önceki aya göre minibüste yüzde 28,9, motosiklette yüzde 11,6, otobüste yüzde 7,6 artarken özel amaçlı taşıtlarda yüzde 76,7, otomobilde yüzde 30,3, kamyonette yüzde 23,0, traktörde yüzde 16,8 ve kamyonda yüzde 16,7 azaldı.

GEÇEN YILIN AYNI AYINA GÖRE YÜZDE 155,1 ARTTI

Trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 155,1 arttı.

Nisan ayında geçen yılın aynı ayına göre trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı kamyonette yüzde 213,0, otomobilde yüzde 183,5, kamyonda yüzde 172,6, minibüste yüzde 141,0, traktörde yüzde 107,5, motosiklette yüzde 97,4, otobüste yüzde 95,3 artarken özel amaçlı taşıtlarda yüzde 12,9 azaldı.

TRAFİĞE KAYITLI TOPLAM TAŞIT SAYISI

Trafiğe kayıtlı toplam taşıt sayısı nisan ayı sonu itibarıyla 24 milyon 553 bin 312 oldu.

Nisan ayı sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı taşıtların yüzde 54,4'ünü otomobil, yüzde 16,3'ünü kamyonet, yüzde 14,5'ini motosiklet, yüzde 8,1'ini traktör, yüzde 3,5'ini kamyon, yüzde 2,0'ını minibüs, yüzde 0,9'unu otobüs ve yüzde 0,3'ünü özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

610 BİN 94 ADET TAŞITIN DEVRİ YAPILDI

Nisan ayında 610 bin 94 adet taşıtın devri yapıldı.

Nisan ayında devri yapılan taşıtların yüzde 66,4'ünü otomobil, yüzde 17,2'sini kamyonet, yüzde 7,0'ını motosiklet, yüzde 3,7'sini traktör, yüzde 2,8'ini kamyon, yüzde 2,1'ini minibüs, yüzde 0,6'sını otobüs ve yüzde 0,2'sini özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

55 BİN 733 ADET OTOMOBİLİN TRAFİĞE KAYDI YAPILDI

Nisan ayında 55 bin 733 adet otomobilin trafiğe kaydı yapıldı.

Nisan ayında trafiğe kaydı yapılan otomobillerin yüzde 12,6'sı Renault, yüzde 11,6'sı Volkswagen, yüzde 10,7'si Fiat, yüzde 8,7'si Toyota, yüzde 5,8'i Opel, yüzde 5,6'sı Skoda, yüzde 5,2'si Peugeot, yüzde 4,7'si Dacia, yüzde 4,5'i Citroen, yüzde 4,3'ü Honda, yüzde 4,2'si Hyundai, yüzde 3,2'si Mercedes-Benz, yüzde 3,2'si Ford, yüzde 2,8'i Kia, yüzde 2,1'i Audi, yüzde 1,9'u BMW, yüzde 1,9'u Nissan, yüzde 1,7'si Seat, yüzde 1,3'ü Volvo, yüzde 0,6'sı Land Rover ve yüzde 3,2'si diğer markalardan oluştu.

4 AYDA, 426 BİN 96 ADET TAŞIT

Ocak-Nisan döneminde 426 bin 96 adet taşıtın trafiğe kaydı yapıldı.

Ocak-Nisan döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı yüzde 63,9 artarak 426 bin 96 adet olurken, trafikten kaydı silinen taşıt sayısı yüzde 6,6 azalarak 15 bin 67 adet oldu.

Böylece Ocak-Nisan döneminde trafikteki toplam taşıt sayısında 411 bin 29 adet artış gerçekleşti.