Trakya'daki gümrük kapılarından geçen yıl 16 milyona yakın yolcu geçti

AA

Trakya Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürü Nihat Kınık, Trakya'daki gümrük kapılarının 2024 yılı faaliyetlerini aktardı.

Kınık, Gümrük İşbirliği Konseyi'nin ilk kez toplandığı 26 Ocak 1953 tarihini hatırlamak ve toplumda gümrüklerin işleyişi hakkında farkındalık oluşturmak amacıyla her yıl 26 Ocak'ta Dünya Gümrük Günü'nün kutlandığını dile getirdi.

Kınık'ın verdiği bilgilere göre 2024 yılında Trakya'daki gümrük kapılarından 16 milyona yakın yolcunun geçiş yaptığınıve 5 milyon 734 bin 187 araç geçişi gerçekleşti.

"DÜNYA GÜMRÜK ÖRGÜTÜ'NE 186 ÜLKE ÜYE"

Dünya Gümrük Örgütü'ne 186 ülkenin üye olduğunu anımsatan Kınık, dünya ticaretinin yüzde 98'inin bu ülkeler tarafından gerçekleştirildiğini dile getirdi.

Kınık, Dünya Gümrük Günü'nün bu yılki temasının "gümrüklerin verimlilik, güvenlik ve refah taahhütlerinin yerine getirilmesi" olarak belirlendiğini ifade etti.

"2024'TE TRAKYA'DAKİ GÜMRÜK KAPILARINDAN 5,7 MİLYON ARAÇ GEÇTİ"

Trakya'daki gümrük kapılarında hareketli bir yılı geride bıraktıklarını belirten Kınık, şunları kaydetti:

2024 yılında Trakya'daki gümrük kapılarından 5 milyon 734 bin 187 araç geçişi gerçekleşti. Bu dönemde gümrük kapılarından 15 milyon 979 bin 513 yolcu giriş çıkışı gerçekleştirilmiştir.

KAÇAKÇILIKLA MÜCADELE