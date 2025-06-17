Trump, Bitcoin ve Ethereum ETF'si için SEC'e başvurdu

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ABD Başkanı Donald Trump, kripto paraların değerinde etki edecek bir adım daha attı.

Donald Trump'ın sosyal medya şirketi, Bitcoin ve Ethereum borsa yatırım fonu (ETF) için ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'na (SEC) başvuru yaptı.

Sosyal medya platformu Truth Social, yayın platformu Truth+ ve FinTech markası Truth.Fi'nin çatı şirketi "Trump Media and Technology Group" konuya dair açıklama yaptı.

Açıklamada, şirketin "Truth Social Bitcoin ve Ethereum ETF" için SEC'e kayıt beyanını sunduğu kaydedildi.

YAPILAN İŞLEM BITCOIN VE ETHEREUM'UN PERFORMANSINI ETKİLEYEBİLİR

Söz konusu ETF'nin varlıklarının yüzde 75'ini Bitcoine ve yüzde 25'ini Ethereum'a yatırmak üzere doğrudan bu kripto para birimlerini tutacağı belirtilen açıklamada, fonun hisselerini Bitcoin ve Ethereum'un fiyat performansını yansıtacak şekilde yatırımcılara sunacağı aktarıldı.

Açıklamada, Crypto.com'un bu ETF'nin Bitcoin ve Ethereum saklayıcısı ve birincil işlem yürütücüsü olacağı ifade edildi.

BORSA'DA İŞLEM GÖRECEK

Truth Social Bitcoin ve Ethereum ETF'nin piyasaya sürülmesinin, kayıt beyanının yürürlüğe girmesi ve şirketin kural değişikliği başvurusunun SEC tarafından onaylanmasına bağlı olduğuna değinilen açıklamada, tanıtım sonrasında ETF'ye ait payların NYSE Arca borsasında işlem görmeye başlayacağı bildirildi.

Bitcoin, bugün yüzde 0,51 ve 547,1 dolar artışla 107 bin 144,9 dolardan işlem görüyor.

Ethereum ise bugün yüzde 0,81 ve 21,11 dolar düşüşle 2 bin 586,20 dolarda.