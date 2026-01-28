Trump, dolardaki düşüşü değerlendirdi: Hayır, dolar harika gidiyor

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

ABD Başkanı Donald Trump, Iowa'da basın mensuplarına, ABD dolarının değer kaybından endişe duymadığını açıkladı.

Trump, ABD dolarının çok fazla değer kaybettiğini düşünmediğini, doların "harika" durumda olduğunu ifade etti.

Dolardaki değer kaybına ilişkin bir soruyu yanıtlayan Trump, doların fazla değer kaybettiğini düşünmediğini söyledi.

"HAYIR, DOLAR HARİKA GİDİYOR"

Trump, "Hayır, bence harika. Yaptığımız işlere bakın. Hayır, dolar harika gidiyor." dedi.

Çin ve Japonya'nın para birimlerini devalüe etmek istedikleri için eskiden bu ülkelerle çok mücadele ettiğini dile getiren Trump, bunun adil olmadığını, onlar paralarının değerini düşürdüğünde rekabetin zorlaştığını ifade etti.

Trump, doların kendi seviyesini bulmaya çalıştığını, bunun adil olduğunu kaydetti.

“DOLARI BİR YOYO GİBİ AŞAĞI VEYA YUKARI HAREKET ETTİREBİLİRDİM”

ABD Başkanı Trump, "(Doları) Bir yoyo gibi aşağı veya yukarı hareket ettirebilirdim." diye konuştu.

Trump'ın açıklamaları sonrası ABD dolarının euro, İsviçre frangı, Japon yeni, Kanada doları, İngiliz sterlini ve İsveç kronu karşısındaki değerini ölçen dolar endeksi, 95,6'ya kadar inerek 4 yılın en düşük seviyesine geriledi.

Uluslararası piyasalarda euro/dolar paritesi de 1,20 seviyesine kadar çıkarak 2021'den bu yana en yüksek seviyesini gördü.

"İRAN'A DOĞRU YOL ALAN BİR BAŞKA DONANMA FİLOSU DAHA VAR"

Trump, ABD'nin Haziran 2025'teki saldırılarıyla İran'ın nükleer kapasitesini yok ettiği iddiasını yineleyerek, "Bu arada, şu anda İran'a doğru güzelce yol alan bir başka güzel donanma filosu daha var. Bakalım ne olacak." dedi.

Tahran'ın anlaşmaya varmasını umduğunu belirten Trump, "İlk seferinde anlaşma yapmalılardı. Şu an bir ülkeleri olurdu." şeklinde konuştu.

Trump, 26 Ocak'ta Axios haber platformuna verdiği demeçte, İran yakınlarında "Venezuela'ya gönderdiklerinden daha büyük bir ABD donanma gücünün" olduğunu söylemişti.

ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM) da aynı gün USS Abraham Lincoln uçak gemisi taarruz grubunun "bölgesel güvenlik ve istikrarı desteklemek amacıyla" Orta Doğu’ya konuşlandırıldığını açıklamıştı.

EURO İLK KEZ 1,20 DOLARIN ÜZERİNE ÇIKTI

Doların değer kaybetmesi, euroyu 2021'den bu yana ilk kez 1,20 doların üzerine çıkardı, Avustralya dolarını 70 sentin üzerine, üç yılın en yüksek seviyesine taşıdı, altını yeni bir zirveye çıkardı ve dolar cinsinden hesaplanan emtia fiyatlarını yükseltti.