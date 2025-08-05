Trump, Fed başkanı olarak atayacağı ismi yakında açıklayacak ABD Başkanı Trump, faiz indirimine gitmediği için Fed Başkanı Powell'ın görevini bırakmasını istiyor. Mayıs 2026'da görev süresi dolacak olan Powell'ın yerine geçmesi için şimdiden 4 adayın ismi bulunuyor.