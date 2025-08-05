Trump, Fed başkanı olarak atayacağı ismi yakında açıklayacak

ABD Başkanı Donald Trump, ABD Merkez Bankası (Fed) başkanı olarak atayacağı ismi yakında açıklayacağını duyurdu.
Trump, Fed başkanlığı için dört aday arasından karar vereceğini söyledi.
Fed Başkanı Jerome Powell'ın görev süresi gelecek yılın mayıs ayında sona erecek.
“SCOTT BESSENT ADAY DEĞİL”
Trump, Hazine Bakanı Scott Bessent'in görevine devam edeceğini, Fed başkanlığı için aday olmadığını söyledi.
ADRİANA KUGLER'İN YERİNE GEÇECEK İSİM DE AÇIKLANACAK
Trump ayrıca cuma günü görevinden ayrılacağını açıklayan Fed yetkilisi Adriana Kugler'ın yerine yapılacak geçici atama için de yakında karar vereceğini açıkladı.