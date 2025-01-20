Trump göreve başlamadan önce piyasalar! 20 Ocak'ta altın ve döviz fiyatları

AA & Ensonhaber

ABD'nin 47. Başkanı Donald Trump, görevi bugün saat 20.00'de teslim alacak.

Görev teslim öncesinde özellikle altında yükselişler görülüyor.

Kripto paralarda da artış yaşandı.

PİYASALAR TRUMP'A ODAKLANDI

ABD'de Trump yönetiminin uygulayacağı politikaların uluslararası ekonomi ve ticareti nasıl etkileyeceğine dair belirsizlikler piyasaların yönü üzerinde etkili oluyor.

Bugün görevi devralacak Trump, ilk olarak Beyaz Saray'ın karşısında bulunan tarihi St. John's Kilisesi'nde geleneksel ayine katılacak.

DÖVİZ FİYATLARI

Dolar/TL, cuma günü yüzde 0,4 yükselişle 35,5650'den kapanırken, bugün bankalararası piyasanın açılışında yüzde 0,1 artışla 35,6007 seviyesinden işlem görüyor.

Dolar: 35,6007 lira

Euro: 36,7271 lira

Sterlin: 43,4179 lira

ALTIN FİYATLARI

Altının ons fiyatı cuma günü yüzde 0,6 azalışla 2 bin 701 dolardan kapanırken, şu sıralarda önceki kapanışın yüzde 0,1 üzerinde 2 bin 703 dolardan işlem görüyor.

Ons: 2 bin 709 dolar

Gram altın: 3 bin 99 lira

Çeyrek altın: 5 bin 257 lira

Cumhuriyet altın: 21 bin 419 lira

Tam altın: 21 bin 29 lira

Yarım altın: 10 bin 514 lira

BRENT PETROL

Brent petrolün varil fiyatı yeni haftada yüzde 0,1 değer kaybıyla 79,8 dolar seviyesinden alıcı buluyor.

BORSA İSTANBUL

Yurt içinde cuma günü alış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,13 değer kazanarak 9.977,94 puandan tamamladı.

BIST 100 endeksi haftaya yüzde 0,58 yükselişle 10.035,76 puandan başladı.

BITCOIN

Bitcoin, Trump'ın yemin töreni öncesinde 109 bin doları aşarak yeni rekor seviyeye çıktı.