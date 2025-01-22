Trump gözünü Meksika Körfezi'ne dikti

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Zengin petrol kaynaklarına sahip Meksika Körfezi, küresel ticaret için önemli.

Meksika Körfezi, dünyanın en büyük açık deniz petrol ve doğalgaz üretim bölgeleri arasında.

ABD'nin güneydoğusu, Meksika'nın doğu kıyısını ve Küba adasını çevreliyor.

TRUMP: MEKSİKA KÖRFEZİ'NİN ADINI ABD KÖRFEZİ YAPACAĞIZ

ABD'de yemin ederek göreve başlayan Başkan Donald Trump, törende, Meksika Körfezi'nin adını "Amerika Körfezi" olarak değiştireceğini duyurdu.

Meksika Körfezi, zengin petrol ve doğalgaz kaynaklarına sahip olmasının yanı sıra küresel ticaret için de önemli bir geçiş noktası konumunda bulunuyor.