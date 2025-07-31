Trump istedi, Hindistan Rus petrolü alımını durdurdu

Rusya, Ukrayna ile savaşa girince kendisine ticari yaptırım uygulandı. O dönemde Hindistan, daha fazla Rus petrolü satın aldı.

Ancak ABD Başkanı Donald Trump, ülkeleri Rus petrolü almamaları konusunda uyarınca petrol ticareti sekteye uğradı.

Trump, Rus petrolü alan firmalara yüzde 100 vergi uygulayacağını söyleyince Hindistan alımı durdurdu.

Oysa Hindistan, Rusya'nın toplam petrol arzının yaklaşık yüzde 35'ini oluşturuyor.

HİNDİSTAN'IN DEVLET PETROL RAFİNERİLERİ RUS PETROLÜ ALIMINI DURDURDU

Hindistan'ın devlet petrol rafinerileri, bu ay indirimlerin azalması ve ABD Başkanı Donald Trump'ın Rusya'dan petrol alımını durdurmaları yönündeki çağrısının ardından geçen hafta Rus petrolü alımını durdurdu.

RUSYA'NIN EN BÜYÜK PETROL ALICISI HİNDİSTAN'DI

Dünyanın üçüncü büyük petrol ithalatçısı Hindistan, Rusya için büyük bir gelir kaynağı olan deniz yoluyla taşınan Rus ham petrolünün en büyük alıcısı.

BİR HAFTADIR RUSYA, HİNDİSTAN'A PETROL SATAMIYOR

Konuya yakın dört kaynağın Reuters'e verdiği bilgiye göre, Indian Oil Corp, Hindustan Petroleum Corp, Bharat Petroleum Corp ve Mangalore Refinery Petrochemical geçen hafta Rus ham petrolü almadı.

İHTİYAÇLARINI SPOT PİYASADAN SAĞLADILAR

Kaynaklar düzenli olarak Rus petrolü alan dört rafinerinin Rus petrolü yerine çoğunlukla Abu Dabi'nin Murban ham petrolü ve Batı Afrika petrolü gibi Ortadoğu menşeli petrollere yönelerek spot piyasalardan tedarik sağladığını söyledi.

Rusya ile yıllık petrol anlaşmaları yapan Hindistan özel petrol rafinerileri Reliance Industries ile Nayara Energy, Hindistan'daki en büyük Rus petrolü alıcıları konumunda.

RUS PETROLÜ ALANLARA YÜZDE 100 GÜMRÜK VERGİSİ UYGULAYACAK

Trump, 14 Temmuz'da yaptığı açıklamada, Rusya Ukrayna ile barış anlaşmasına varmazsa Rus petrolü alan ülkelere yüzde 100 oranında gümrük vergisi uygulanacağını söylemişti.

Rusya, Hindistan'ın en büyük petrol tedarikçisi olup, ülkenin toplam petrol arzının yaklaşık yüzde 35'ini oluşturuyor.