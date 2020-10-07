Trump, koronavirüs teşvik paketini durdurunca ekonomisi dalgalandı

ABD Başkanı Donald Trump, koronavirüs ile ilgili "teşvik paketi"ne yönelik müzakereleri durdurduğunu açıklayarak, seçim sonrasında yeni bir teşvik sunacağı vaadinde bulundu.

ABD Başkanı Donald Trump, koronavirüs salgınından ekonomik zarar gören kişi, kurum ve şirketlere destek amaçlı bir teşvik paketini Demokratlar ile birlikte gündeme getrmiş, Temsilciler Meclisi'nden onay almıştı. Ancak teşvik paketinin paket Senato'da Cumhuriyetçilerin oyları ile kabul edilmemesi tedirginliği yaşanıyordu.

TEŞVİK PAKETİ BEKLENTİSİ, BORSAYA OLUMLU YANSIMIŞTI

Teşvik paketinin onaylanma ihtimali piyasalara güç vermiş ve ekonomik beklentide ve özellikle de borsada olumlu gelişmelere neden olmuştu.

TEŞVİK PAKETİNİ SEÇİM SONUCUNA KADAR DURDURMA TALİMATI

Trump, bu aşamada sürdürülen teşvik paketine yönelik müzakereleri durdurma talimatı verdiğini açıkladı.

Trump, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Demokratlar ile iki aya yakın bir zamandır devam eden teşvik paketi ile ilgili müzakereleri seçim sonrasına kadar durduracağını duyurdu.

"TEŞVİK PAKETİNİN KORONAVİRÜSLE ALAKASI YOKTU"

Trump yaptığı açıklamada, Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi’nin Demokratlar’ın yönetimdeki eyaletleri kurtarmak için 2 trilyon 4 milyar dolarlık yeni teşvik paketi istediğini ve bunun koronavirüsle hiçbir alakası olmadığını ve kendilerinin bu konuda 1 trilyon 6 milyar dolarlık bir teklif yaptıklarını ifade etti.

TRUMP, SEÇİMİ KAZANDIĞINDA YENİ BİR TEŞVİK PAKETİ VADETTİ

Trump, "Demokratların taleplerini reddediyor ve ülkemizin geleceğine bakıyorum. Yönetimime, seçimden sonraya kadar devam eden müzakereleri durdurma talimatı verdim, ben kazanır kazanmaz Amerikalılar ve küçük işletmelere odaklanan büyük bir teşvik yasasını hayata geçireceğim." ifadelerini kullandı.

NEW YORK BORSASI, YÜZDE 1'İN ÜZERİNDE DEĞER KAYBETTİ

Geçen hafta teşvik paketine ilişkin iyimserliği fiyatlayan New York borsası, açıklama sonrası yüzde 1'in üzerinde değer kaybetti. Dow Jones endeksi yüzde 1,34, S&P 500 endeksi yüzde 1,40 ve Nasdaq endeksi yüzde 1,57 düştü.

DOLAR ENDEKSİ, RİSK ALGISI ARTINCA YÜKSELDİ, ALTIN DÜŞTÜ

Dolar endeksi, ABD'deki bu gelişmelerin risk algısını artırmasıyla yükselişe geçerek günü yüzde 0,5 artışla 93,8'den tamamlarken, altının ons fiyatı dolardaki değerlenme ve azalan teşvik beklentileri ile yüzde 1,9 azalarak 1.878 dolara indi.

Analistler, ABD'de, ekonomiyi teşvik paketinin 3 Kasım'daki başkanlık seçiminin sonrasına bırakılmasının pay piyasalarını baskıladığını dile getiriyor.