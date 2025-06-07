Trump, Musk'ı desteklemek için aldığı kırmızı Tesla'yı satıyor

Haber Merkezi

Tesla ve SpaceX'in sahibi ABD'li iş insanı Elon Musk, ABD Başkanı Donald Trump'a yaptığı danışmanlık görevinden ayrıldı.

Elon Musk, görevden ayrılmasının ardından "vergi indirimi tasarısı"nı eleştirerek sosyal medya kanalları aracılığıyla Trump'a suçlamalarda bulundu.

Bu gelişmeler sonucunda Elon Musk'ın sahibi olduğu Tesla'nın hisselerinin geleceği tartışılırken Trump önce kendisini ülkedin kovdu, sonra da Musk'ı desteklemek için aldığı kırmızı Tesla'yı satacağını açıkladı.

ESKİ DOSTLAR DÜŞMAN OLDU

Trump'ın seçim döneminde ona yaklaşık 200 milyon dolarlık destek veren Musk, 20 Ocak'ta yemin ederek ABD Başkanlığını üstlenen Trump tarafından "federal israfı engelleme" hedefiyle kurulan Hükümet Verimliliği Departmanı'nın (DOGE) başına getirildi.

Düne kadar Musk, küçük oğlu X ile Oval Ofis'te Trump ile samimi pozlar veriyordu.

KARŞILIKLI İLTİFATLAR EDİYORLARDI

Trump ile Musk, şubatta, Fox News kanalında kamera karşısına geçerek birbirleri hakkında övgü dolu sözler söyledi.

Trump, Musk'a yönelik "O işleri halledebiliyor. Tam bir lider." ifadesini kullanırken Musk, "Açıkça söylemem gerekirse Başkan'ı seviyorum." dedi.

TESLA HİSSELERİ ÖNCE YÜKSELDİ

Trump'ın seçimleri kazanmasının ardından Musk'ın sahibi olduğu elektrikli otomobil üreticisi Tesla'nın hisseleri yükselişe geçti.

Musk'ın federal harcamaları azaltma girişimleri, mart itibarıyla ABD dahil olmak üzere birçok ülkede Tesla araçların protestoya maruz kalmasına sebep oldu.

HİSSELER YÜZDE 25 DÜŞTÜ

Protestolarla Tesla hisselerinin yüzde 25 değer kaybetmesinin ardından Trump, 11 Mart'ta Truth Social hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda "Her halükarda Elon Musk'a desteğimi ve güvenimi göstermek için sabah yeni bir Tesla alacağım." ifadesine yer verdi.

TESLA İLE POZ VERDİKLERİ ANLAR TARİH OLDU

Trump, 12 Mart'ta Musk ile kameralar karşısına geçerek, Beyaz Saray'ın bahçesine getirilen Tesla araçlarla poz verdi.

Normal koşullarda kendisinin araç kullanmadığını ancak Musk'a desteğini vurgulamak üzere bir araç alacağını kaydeden Trump, "Satın alacağım çünkü birincisi, bu harika bir ürün, olabildiğince iyi. İkincisi, bu adam enerjisini ve hayatını bunu yapmaya adadı ve bence kendisine haksızlık yapıldı." diye konuştu.

ABD Başkanı, Tesla bayilerine yönelik şiddet eylemleri iddialarının "iç terör eylemi" olarak nitelendirileceğini ve failler için ağır sonuçlar doğuracağını vurguladı.

Musk'ın son sözü ise "Ben olmasaydım Trump, seçimi kaybederdi." oldu.