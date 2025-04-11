Trump, tarife politikasında iyi gittiklerini belirtti

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ABD Başkanı Donald Trump, ocak ayında yeniden göreve gelmesinden bu yana çeşitli ülke ve sektörlere yönelik gümrük vergilerini açıklamıştı.

ABD Başkanı Trump, Truth Social hesabından bir açıklama yaparak tarife politikasında iyi gittiklerini belirterek, bu konuda hızla ilerlediklerini bildirdi.

Tarife politikasında iyi gittiklerini vurgulayan Trump, "Amerika ve dünya için çok heyecan verici. Hızlı bir şekilde ilerliyor." ifadesini kullandı.

MİSİLLEME YAPMAYAN ÜLKELERE 90 GÜN SÜRE

Son olarak geçen hafta her ülke için özel olarak belirlenen ve yüzde 10 ila yüzde 50 arasında değişen karşılıklı tarifeleri duyuran Trump, bu hafta da misilleme yapmayan ülkeler için ek tarifelerin 90 gün süreyle durdurulacağını ve bu sürede yüzde 10'luk temel tarife uygulanacağını belirtmişti.

ÇİN'İN TARİFESİ YÜZDE 125

Trump, öte yandan tarifelere misillemeyle yanıt veren Çin için "karşılıklı" tarife oranını yüzde 125'e çıkarmıştı.

ÇİN'E TOPLAM TARİFE YÜZDE 145

Böylelikle yürürlükteki tarife oranları, Çin için fentanil krizi dolayısıyla uygulananlar dahil yüzde 145'e ulaştı.

DİĞER TARİFELER

ABD'nin halihazırda uyguladığı diğer tarife oranları da Meksika ve Kanada'dan USMCA anlaşması dışında kalan ürünlerin ithalatı için yüzde 25, otomobil, çelik ve alüminyum ithalatı için yüzde 25 ve diğer tüm ülkelerden ithalat için yüzde 10 oldu.