Trump: Vergiler yüzde 15'e düşebilir

ABD Başkanı Donald Trump, İsrail'den Gazze'ye kara saldırısı ile ilgili konuşarak, "Çok fazla bilgim yok, göreceğiz" diyerek, Hamas eğer rehineleri kalkan yaparsa başına bela açacağına da vurgu yaptı.

Donald Trump, göreve geldikten sonra gündeme getirdiği gümrük vergilerinde indirimin yapılacağını da aktardı.

“HAMAS REHİNELERİ CANLI KALKAN OLARAK KULLANMAMALI"

ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Hamas’a tüm rehineleri serbest bırakma çağrısında bulundu.

Hamas’ın rehineleri İsrail’in kara saldırılarına karşı canlı kalkan olarak kullanmak üzere tünellerden yeryüzüne çıkardığına dair haberlerin olduğunu iddia eden Trump, "Umarım Hamas liderleri böyle bir şey yapmaları halinde neye bulaşmış olacaklarını biliyordur." ifadelerini kullandı.

REHİNELERİN CANLI KALKAN OLARAK KULLANILMASI

Rehinelerin canlı kalkan olarak kullanılmasının "çok az kişinin gördüğü türden bir insanlık zulmü" olacağını söyleyen Trump, "Buna izin vermeyin, yoksa her şey olabilir. Tüm rehineleri hemen serbest bırakın." açıklamasında bulundu.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ise sosyal medyadan yaptığı paylaşımda Trump’a teşekkür ederek, "İsrail'in Hamas'a karşı mücadelesine ve tüm rehinelerin serbest bırakılmasına yönelik sarsılmaz desteğiniz için teşekkür ederim, Başkan Donald Trump." dedi.

Hamas da Trump'ın açıklamalarına yönelik, "Trump, İsrail ordusunun Gazze kentine yönelik saldırıları ve esirlerin durumuyla ilgili paylaşımıyla Siyonist propagandanın tarafgirliğini yapıyor ve Gazze'de çoğu kadın ile çocuk 65 bin kişinin ölmesi ve etnik temizlik suçunu göz ardı eden bir çifte standart uyguluyor." ifadelerini kullandı.